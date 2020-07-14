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Армения заявила об обстреле Азербайджаном города Берд 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Армения заявила об обстреле Азербайджаном города Берд
Фото: РИА Новости
Вооруженные силы Азербайджана при помощи ударных беспилотников ведут обстрел города Берд. Об этом «Интерфаксу» заявили в Минобороны Армении.
В военном ведомстве подчеркнули, что обстреливается гражданская инфраструктура города, пострадавших нет.
Азербайджанские вооруженные силы открыли огонь в направлении общины Берд Тавушской области, подтвердил «Арменпресс» глава общины Арутюн Манучарян.
Он отказался сообщить подробности, подчеркнув, что пока не может говорить об этом.
При этом ранее губернатор приграничной Тавушской области Армении Айк Чобанян рассказал «Кавказскому узлу», что среди местного населения «нет паники, и люди очень трезво оценивают ситуацию».
А глава общины Чинари Артак Папян подчеркнул, что «жители продолжают оставаться в своих домах, никто из села не выехал».
Как сообщал «Рамблер», ситуация на границе Армении и Азербайджана резко обострилась 12 июля. 13 июля боестолкновения продолжились, а сегодня Минобороны Азербайджана обвинило Армению в обстреле села Дондар Гушчу Товузского района.
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Комментарии
В мире , Армия , Айк Чобанян , Министерство обороны , Интерфакс , Азербайджан , Армения
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