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На Украине продлят карантин из-за COVID-19 

РИА Новости и ещё 5 1 час назад
На Украине продлят карантин
Фото: РИА Новости
Карантин на Украине, введенный из-за коронавируса, планируют продлить еще минимум на месяц, сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов.
Кабмин Украины рассмотрит вопрос о продлении карантинных ограничений в стране из-за коронавирусной инфекции на заседании 21 июля. Срок нынешних ограничений истекает 31 июля.
"У нас 31 июля заканчивается карантин. Из-за той эпидемической ситуации, которая сейчас есть, мы не можем отказаться от ограничительных мер. Поэтому мы будем продлевать", — цитирует Степанова агентство "РБК-Украина".
Он сообщил, что Минздрав готовит проект постановления, которым карантин продлят еще минимум на месяц. Кроме того, в ведомстве предлагают внести коррективы в правила адаптивного карантина.
Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, позже он несколько раз продлевался. Также кабмин решил смягчить ряд ограничительных мер с 11 мая в связи с контролируемой эпидемиологической ситуацией. На первом из пяти этапов ослабления ограничений украинские власти разрешили работу парикмахерских и салонов красоты, открылись летние площадки кафе и ресторанов, был снят запрет на прогулки в парках, возобновили работу магазины непродовольственных товаров. Затем стартовал второй этап, на котором возобновили работу общественный транспорт, гостиницы и детские сады.
С 1 июня на Украине начался третий этап ослабления карантина — разрешили работу бассейнов и спортзалов, а также возобновили движение железнодорожного транспорта и межобластные перевозки автотранспортом. С 5 июня в том числе возобновилось внутреннее авиасообщение, разрешили полноценную работу мест общественного питания в большинстве регионов, а с 15 июня возобновилось международное авиасообщение.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,9 миллиона случаев заражения, свыше 570 тысяч человек скончались.
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В мире , Украина , Максим Степанов , Минздрав РФ , Правительство Украины , ВОЗ
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