На Украине продлят карантин

Карантин на Украине , введенный из-за коронавируса, планируют продлить еще минимум на месяц, сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов

Кабмин Украины рассмотрит вопрос о продлении карантинных ограничений в стране из-за коронавирусной инфекции на заседании 21 июля. Срок нынешних ограничений истекает 31 июля.

"У нас 31 июля заканчивается карантин. Из-за той эпидемической ситуации, которая сейчас есть, мы не можем отказаться от ограничительных мер. Поэтому мы будем продлевать", — цитирует Степанова агентство "РБК-Украина".

Он сообщил, что Минздрав готовит проект постановления, которым карантин продлят еще минимум на месяц. Кроме того, в ведомстве предлагают внести коррективы в правила адаптивного карантина.

Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, позже он несколько раз продлевался. Также кабмин решил смягчить ряд ограничительных мер с 11 мая в связи с контролируемой эпидемиологической ситуацией. На первом из пяти этапов ослабления ограничений украинские власти разрешили работу парикмахерских и салонов красоты, открылись летние площадки кафе и ресторанов, был снят запрет на прогулки в парках, возобновили работу магазины непродовольственных товаров. Затем стартовал второй этап, на котором возобновили работу общественный транспорт, гостиницы и детские сады.

С 1 июня на Украине начался третий этап ослабления карантина — разрешили работу бассейнов и спортзалов, а также возобновили движение железнодорожного транспорта и межобластные перевозки автотранспортом. С 5 июня в том числе возобновилось внутреннее авиасообщение, разрешили полноценную работу мест общественного питания в большинстве регионов, а с 15 июня возобновилось международное авиасообщение.