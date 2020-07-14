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Киев заявил об «огребающей» из-за заявлений Саакашвили Украине 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 6 53 минуты назад
Киев заявил об «огребающей» из-за Саакашвили Украине
Фото: ТАСС
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна «огребает» после каждого заявления главы исполнительного комитета нацсовета реформ Михаила Саакашвили в адрес Грузии.
«Есть гражданин Украины, который не уполномочен правами. (…) представлять страну, но который активно комментирует ситуацию в Грузии накануне выборов. Имя этого гражданина — Михаил Саакашвили. И каждое его заявление заканчивается тем, что украинского посла вызывают в МИД Грузии и выражают ему там свое недовольство заявлениями. Тут в чем дисбаланс: частное лицо выступает, а государство за это, извиняюсь, огребает», — передает слова Кулебы «Лига. Новости».
Он добавил, что Украина очень ценит двусторонние отношения с Грузией и надеется на стабилизацию отношений и на устранение «этого раздражителя».
«Я глубоко убежден, что заявления любого частного лица не могут разрушить или подвесить отношения между нашими народами или отношения между нашими странами», — отметил глава ведомства, сообщает РИА «Новости».
Ранее посол Украины в Грузии Игорь Долгов был вызван в МИД, где ему объявили об «озабоченности из-за неприемлемых заявлений украинского официального лица» — Саакашвили.
Кроме того, Грузия в жесткой форме потребовала от Украины пресечь вмешательства в ее внутренние дела Саакашвили, который заявил, что намерен активно участвовать в предвыборном процессе на его родине перед октябрьским голосованием в парламент и способствовать смене властей.
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Комментарии 2
В мире , Украина , Дмитрий Кулеба , Михаил Саакашвили , Игорь Долгов , МИД , РИА Новости , Грузия , Киев
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