Киев заявил об «огребающей» из-за Саакашвили Украине

«Есть гражданин Украины, который не уполномочен правами. (…) представлять страну, но который активно комментирует ситуацию в Грузии накануне выборов. Имя этого гражданина — Михаил Саакашвили. И каждое его заявление заканчивается тем, что украинского посла вызывают в МИД Грузии и выражают ему там свое недовольство заявлениями. Тут в чем дисбаланс: частное лицо выступает, а государство за это, извиняюсь, огребает», — передает слова Кулебы «Лига. Новости».

Он добавил, что Украина очень ценит двусторонние отношения с Грузией и надеется на стабилизацию отношений и на устранение «этого раздражителя».

«Я глубоко убежден, что заявления любого частного лица не могут разрушить или подвесить отношения между нашими народами или отношения между нашими странами», — отметил глава ведомства, сообщает РИА «Новости».

Ранее посол Украины в Грузии Игорь Долгов был вызван в МИД, где ему объявили об «озабоченности из-за неприемлемых заявлений украинского официального лица» — Саакашвили.

Кроме того, Грузия в жесткой форме потребовала от Украины пресечь вмешательства в ее внутренние дела Саакашвили, который заявил, что намерен активно участвовать в предвыборном процессе на его родине перед октябрьским голосованием в парламент и способствовать смене властей.