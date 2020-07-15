Иран признал новый этап распространения COVID-19

Все новости на карте

Как сообщал «Рамблер», ранее представитель ВОЗ на Ближнем Востоке Ахмед аль-Мандхари заявил, что число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в Восточном Средиземноморье превысило миллион, большая часть случаев была зафиксирована в Иране, Пакистане и Саудовской Аравии.

Власти Ирана подчеркивали, что страна по-прежнему переживает первую волну коронавируса, а сегодня впервые признали новую вспышку заболеваемости.

«С середины июня, а именно с 14 июня, началась вторая волна, которая в большей степени пришлась на юг страны и приграничные провинции страны, в основном на западе. Вторая волна оказалась сильнее, чем первая», — пояснил в своем выступлении, показанном гостелевидением, президент страны Хасан Роухани.

Он также выразил уверенность, что Иран сможет справиться с новой вспышкой.