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В Иране заявили о второй волне коронавируса в стране 

Алиса Селезнёва и ещё 16 25 минут назад
Иран признал новый этап распространения COVID-19
Фото: Reuters
Президент Ирана Хасан Роухани признал сегодня, что в стране началась новая вспышка COVID-19. Об этом пишет РИА Новости.
Как сообщал «Рамблер», ранее представитель ВОЗ на Ближнем Востоке Ахмед аль-Мандхари заявил, что число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в Восточном Средиземноморье превысило миллион, большая часть случаев была зафиксирована в Иране, Пакистане и Саудовской Аравии.
Власти Ирана подчеркивали, что страна по-прежнему переживает первую волну коронавируса, а сегодня впервые признали новую вспышку заболеваемости.
«С середины июня, а именно с 14 июня, началась вторая волна, которая в большей степени пришлась на юг страны и приграничные провинции страны, в основном на западе. Вторая волна оказалась сильнее, чем первая», — пояснил в своем выступлении, показанном гостелевидением, президент страны Хасан Роухани.
Он также выразил уверенность, что Иран сможет справиться с новой вспышкой.
Комментарии
В мире , Ситуация в мире , Число заразившихся , Хасан Роухани , ВОЗ , РИА Новости , Иран
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