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Иран признал новый этап распространения коронавируса 

Lenta.ru и ещё 12 1 час назад
Иран признал новый этап распространения COVID-19
Фото: Reuters
Президент Ирана Хасан Рухани заявил о нахождении страны в условиях второй волны коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.
Власти Ирана таким образом впервые признали новый этап распространения вируса, который, как отметил Рухани, начался еще в мае. Лидер государства рассказал, что если первая волна затронула север и центр страны, то вторая волна сильнее ударила по югу. При этом Рухани выразил уверенность, что Иран сможет справиться с ней.
В конце мая противники режима предположили, что коронавирус начал распространяться в Иране за месяц до официального объявления эпидемии. Данные службы скорой помощи свидетельствуют о том, что три сотрудника посольства Китая были госпитализированы с симптомами COVID-19 еще 28 января 2020 года.
По последним данным, в Иране за время эпидемии зафиксировано 262 тысячи зараженных коронавирусом. 13 тысяч человек погибли.
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В мире , Ситуация в мире , Число заразившихся , Хасан Роухани , Иран
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