Пока вы спали: Россия и НАТО столкнулись на севере 

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США активизировались в северных районах

США наращивают военную активность в северных районах, а нейтральные прежде Швеция Финляндия активно этому способствуют. Об этом со ссылкой на экспертов пишет норвежское издание NRK, перевод статьи которого сделало «ИноСМИ».

По словам экспертов, недавно американские бомбардировщики пролетали над Швецией и Норвегией, чего ранее не было. При этом военная активность США и его союзников по НАТО нарастает в регионе быстрее, чем российская. Так, за четыре недели в мае-июне американские военные самолеты трижды участвовали в учениях с норвежскими и шведскими истребителями. В свою очередь Россия в последний год ведет себя как обычно, однако ранее активно наращивала свое военное присутствие.

В свою очередь Россия в последний год ведет себя как обычно, однако ранее активно наращивала свое военное присутствие.

Названа причина военного инцидента на армяно-азербайджанской границе

Перестрелки на границе между Арменией и Азербайджаном 12-13 июля стали самым крупным военным инцидентом за последние годы. Эксперты связали обострение ситуации с экономическим кризисом, вызванным коронавирусом, пишет «Коммерсант».

В результате боестолкновения на границе, по данным Азербайджана, погибли четверо азербайджанских военных и более двадцати — армянских. В Армении же заявили, что потерь у них нет, если не считать нескольких легкораненых.

Азербайджанские и армянские эксперты высказали мнение, что инцидент на границе вряд ли грозит далеко идущими последствиями, и связали его с коронавирусом, конституционным, политическим и экономическим кризисами в противоборствующих странах.

Россиян предупредили о возможном закрытии четверти ТЦ

Четверть российских торговых центров могут закрыться к осени, если власти не отсрочат выплаты налогов. Об этом со ссылкой на Российский совет торговых центров пишет ТАСС.

По данным РСТЦ, срок моратория на взыскание задолженностей по налогам закончился 1 июля и к концу месяца собственники ТЦ обязаны погасить долги. При этом торговые центры не работали длительное время и сейчас все доходы уходят на «поддержание объектов в рабочем состоянии: обеспечение безопасности, клининг, коммунальные услуги».

«Счета торговых центров могут быть заблокированы. Подобная ситуация приведет к тому, что примерно четверть всех ТЦ закроются», — заявили в организации, подчеркнув, что направили обращения в правительство РФ, Минфин и Минэкономразвития с просьбой о поддержке отрасли.

В российских регионах заработали резонансные законы

В Ярославле жителей обязали оплачивать ремонт асфальта во дворе, в Магадане запретили продавать зажигалки подросткам, а в Твери ввели выплаты на старших детей. Об этом сообщает «Российская газета».

По данным издания, также в июле приморским медикам увеличили выплаты на аренду жилья, в Астраханской области разрешили жителям с инвалидностью не предоставлять в ведомства справки о заболевании при оформлении пособий и льгот, а в Костромской решили вручать приданное для новорожденного.

В России хотят расширить программу перевода автомобилей на газ

По словам замглавы Минэнерго Антона Инюцына, программу по льготному переводу машин с бензина на газ могут расширить на всю территорию Российской Федерации. Об этом он заявил в интервью «Российской газете».

Инюцын пояснил, что программа в 27 пилотных регионах предусматривала финансирование со стороны государства, включающее скидку в одну треть от стоимости переоборудования легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта. Кроме того, «Газпром» предложил за счет своих программ добавить еще 30% скидки.