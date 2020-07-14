Пока вы спали: Россия и НАТО столкнулись на севере 

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США активизировались в северных районах
США наращивают военную активность в северных районах, а нейтральные прежде Швеция и Финляндия активно этому способствуют. Об этом со ссылкой на экспертов пишет норвежское издание NRK, перевод статьи которого сделало «ИноСМИ».
По словам экспертов, недавно американские бомбардировщики пролетали над Швецией и Норвегией, чего ранее не было. При этом военная активность США и его союзников по НАТО нарастает в регионе быстрее, чем российская. Так, за четыре недели в мае-июне американские военные самолеты трижды участвовали в учениях с норвежскими и шведскими истребителями. В свою очередь Россия в последний год ведет себя как обычно, однако ранее активно наращивала свое военное присутствие.
В свою очередь Россия в последний год ведет себя как обычно, однако ранее активно наращивала свое военное присутствие.
Названа причина военного инцидента на армяно-азербайджанской границе
Перестрелки на границе между Арменией и Азербайджаном 12-13 июля стали самым крупным военным инцидентом за последние годы. Эксперты связали обострение ситуации с экономическим кризисом, вызванным коронавирусом, пишет «Коммерсант».
В результате боестолкновения на границе, по данным Азербайджана, погибли четверо азербайджанских военных и более двадцати — армянских. В Армении же заявили, что потерь у них нет, если не считать нескольких легкораненых.
Азербайджанские и армянские эксперты высказали мнение, что инцидент на границе вряд ли грозит далеко идущими последствиями, и связали его с коронавирусом, конституционным, политическим и экономическим кризисами в противоборствующих странах.
Россиян предупредили о возможном закрытии четверти ТЦ
Четверть российских торговых центров могут закрыться к осени, если власти не отсрочат выплаты налогов. Об этом со ссылкой на Российский совет торговых центров пишет ТАСС.
По данным РСТЦ, срок моратория на взыскание задолженностей по налогам закончился 1 июля и к концу месяца собственники ТЦ обязаны погасить долги. При этом торговые центры не работали длительное время и сейчас все доходы уходят на «поддержание объектов в рабочем состоянии: обеспечение безопасности, клининг, коммунальные услуги».
«Счета торговых центров могут быть заблокированы. Подобная ситуация приведет к тому, что примерно четверть всех ТЦ закроются», — заявили в организации, подчеркнув, что направили обращения в правительство РФ, Минфин и Минэкономразвития с просьбой о поддержке отрасли.
В российских регионах заработали резонансные законы
В Ярославле жителей обязали оплачивать ремонт асфальта во дворе, в Магадане запретили продавать зажигалки подросткам, а в Твери ввели выплаты на старших детей. Об этом сообщает «Российская газета».
По данным издания, также в июле приморским медикам увеличили выплаты на аренду жилья, в Астраханской области разрешили жителям с инвалидностью не предоставлять в ведомства справки о заболевании при оформлении пособий и льгот, а в Костромской решили вручать приданное для новорожденного.
В России хотят расширить программу перевода автомобилей на газ
По словам замглавы Минэнерго Антона Инюцына, программу по льготному переводу машин с бензина на газ могут расширить на всю территорию Российской Федерации. Об этом он заявил в интервью «Российской газете».
Инюцын пояснил, что программа в 27 пилотных регионах предусматривала финансирование со стороны государства, включающее скидку в одну треть от стоимости переоборудования легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта. Кроме того, «Газпром» предложил за счет своих программ добавить еще 30% скидки.
«Мы подготовили предложение расширить программу на всю Россию. Но тогда дополнительно на каждый год нужно еще около 15 млрд рублей к 4,2 млрд, которые уже заложены до 2024 года, то есть еще 60 млрд Отправили наши расчеты в правительство, ждем ответа», — подчеркнул он.