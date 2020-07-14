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Украина сообщила об обострении ситуации в Донбассе и гибели трех военных 

Lenta.ru 1 час назад
Украина сообщила об обострении ситуации в Донбассе
Фото: РИА Новости
Командование Операции Объединенных сил (ООС) в Донбассе сообщило о гибели трех украинских военнослужащих после обострения ситуации на линии соприкосновения. Об этом сообщает пресс-служба ООС на своей странице в Facebook.
Воинские формирования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) обвинили в нарушении режима тишины 18 раз за прошедшие сутки. Помимо трех погибших, украинская сторона проинформировала о двух раненых военных.
Во время эвакуации тела погибшего вблизи поселка Зайцево украинская эвакуационная группа попала в засаду.
«Российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили все моральные и гуманитарные нормы и обстреляли трех военнослужащих, которые должны осуществить эвакуацию тела павшего украинского героя», — говорится в сообщении.
Там уточнили, что в результате перестрелки погиб военный медик, один воин получил ранение, а еще один — боевую травму. В ООС подчеркнули, что эвакуация была невозможна из-за обстрелов со стороны Народной милиции ДНР. В настоящее время тела военных находятся на месте перестрелки.
По данным украинской разведки, был убит один и ранены двое военнослужащих самопровозглашенной республики.
14 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Россию занять конструктивную, ответственную позицию относительно выполнения минских соглашений и начать их выполнение с полного и всеобъемлющего прекращения огня в Донбассе.
Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается более шести лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против ДНР и ЛНР, провозгласивших независимость от Киева после насильственной смены центральной власти. Украина обвиняет Россию в оккупации части Донбасса и поддержке сепаратизма. Москва отвергает претензии Киева.
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В мире , Конфликты , Украина , Дмитрий Кулеба
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