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Китай призвал противостоять санкциям США против Ирана 

РИА Новости 23 минуты назад
Китай призвал противостоять санкциям США против Ирана
Фото: ТАСС
Международное сообщество должно противостоять восстановлению санкций против Ирана со стороны США, говорится в заявлении официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин к годовщине подписания Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной проблеме.
Пять лет назад Иран и "шестерка" международных посредников достигли соглашения об урегулировании проблемы иранского атома. Однако сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
"Международное сообщество должно сообща выступить против продления или восстановления санкций против Ирана, настаивать на том, чтобы США вернулись на путь уважения и исполнения СВПД", — заявила Хуа Чуньин.
Она выразила сожаление тем, что США в последние годы проводят политику односторонних действий, отходят от своих международных обязательств и выходят из международных договоров.
"В мае 2018 года США вышли из СВПД, кроме того начали всеми силами препятствовать тому, чтобы остальные участники соглашения его выполняли, что привело к нарастанию напряженности вокруг ядерного вопроса Ирана", — добавила Хуа Чуньин.
Представитель внешнеполитического ведомства Китая отметила, что в настоящее время американская сторона всеми силами пытается протолкнуть в Совете безопасности продление эмбарго на поставки оружия и "угрожает вернуть восстанавливаемые санкции Совета Безопасности ООН против Ирана, пытаясь и дальше подорвать соглашение".
Она добавила, что отказ Ирана выполнять часть обязательств по сделке стало результатом максимального давления со стороны США.
"Китайская сторона считает, что защита и исполнение СВПД — единственный верный путь мирного решения иранской ядерной проблемы", — заключила Хуа Чуньин.
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В мире , Хуа Чуньин , МИД , Совбез ООН , Иран , Китай , США , Тегеран
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