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Глава МИД Киргизии переболел COVID-19 

Российская Газета и ещё 3 1 час назад
Глава МИД Киргизии переболел COVID-19
Фото: РИА Новости
Глава внешнеполитического ведомства Киргизии Чингиз Айдарбеков переболел COVID-19. Свой диагноз он подтвердил на своей странице в социальной сети.
По словам киргизского дипломата, он болел около двух недель, но наконец пошел на поправку.
— Одиннадцать дней изнурительной температуры, порой отчаянной борьбы с этим невидимым противником, с которым боролась вся моя иммунная система, — сообщил Чингиз Айдарбеков.
В течение последних недель в Киргизии отмечается резкое увеличение случаев COVID-19 и пневмонии. Среди заболевших несколько высокопоставленных чиновников, включая министра здравоохранения Сабиржана Абдикаримова и его заместителя Нурболота Усенбаева.
Россия немногим ранее направила в Киргизию делегацию Роспотребнадзора во главе с заместителем руководителя ведомства Вячеславом Смоленским. Республике передали партию тест-систем, и на месте ознакомились с тем, как в стране борются с COVID-19. В состав делегации входили представители Научно-исследовательского института имени Бакулева, реаниматологи.
Вчера поздним вечером правительство Киргизии сообщило, что российская сторона передала в качестве гуманитарной помощи еще несколько партий тест-систем для диагностики COVID-19.
— Всего в рамках помощи поступило 820 полных наборов ПЦР тест-систем на 80,7 тысячи исследований, а также 480 неполных наборов на 24 тысячи исследований, — сообщают в пресс-службе правительства Киргизии. — Выражаем признательность Российской Федерации, а также Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзору) за оказываемое содействие и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество в противодействии распространению коронавирусной инфекции.
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В мире , Чингиз Айдарбеков , МИД , Роспотребнадзор , Кыргызстан
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