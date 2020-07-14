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Сеул выразил протест Японии из-за островов Токто 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 1 час назад
Сеул выразил протест Японии из-за островов Токто
Фото: Reuters
МИД Южной Кореи выразил протест в связи с притязанием Японии на спорные острова Токто (японское название — Такесима), а также вызвал японского посла, чтобы сделать ему представление.
Ежегодный доклад министерства обороны Японии — Белая Книга обороны — во вторник была представлена японскому правительству. В докладе в очередной раз вопрос спорных островов описывается как «нерешенный».
«Мы решительно протестуем против повторения Японией в Белой книге обороны несправедливых территориальных претензий на Токто, который явно является нашей неотъемлемой территорией, исторически, географически и согласно международному праву, и призываем к немедленному отказу от этих претензий. Япония должна понять, что повторение несправедливых и абсурдных претензий по поводу Токто никак не способствует двусторонним отношениям между Южной Кореей и Японией. Наше правительство еще раз проясняет, что претензии японского правительства не могут повлиять на суверенитет Южной Кореи над Токто, нашей самобытной территорией, и что мы будем жестко противодействовать любой провокации на островах», — передает РИА «Новости» заявление МИД.
Как сообщило агентство Ренхап, директор департамента стран Азии и Тихого океана Ким Чжон Хан утром во вторник вызвал старшего советника-посланника посольства Японии в Сеуле Хирохиса Сому, чтобы выразить сожаление и настоятельно призвать Токио отозвать свои претензии.
Группа островов Токто (японское название Такэсима) расположена между Японией и Южной Кореей в Японском море. После Второй мировой войны эти острова стали корейскими. Япония называет это «незаконной оккупацией» и считает острова частью своей территории и административно включает их в префектуру Симанэ.
Напомним, в августе 2019 года японский кабмин заявил, что южнокорейские военные должны прекратить учения у спорных островов Такэсима (Токто).
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В мире , МИД , РИА Новости , Южная Корея , Сеул , Япония
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