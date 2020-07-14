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В Казахстане число погибших от COVID-19 выросло до 396 

РИА Новости и ещё 5 39 минут назад
В Казахстане выросло число погибших от COVID-19
Фото: РИА Новости
Общее число летальных исходов от COVID-19 в Казахстане достигло 396, сообщило министерство здравоохранения республики.
Ранее пресс-служба министерства здравоохранения сообщала, что в Казахстане зарегистрированы 111 смертей от коронавируса с 7 по 12 июля, а общее число летальных исходов от COVID-19 достигло 375.
"Зараженные — 61 755, выздоровели — 35 911 (58%), на лечении — 25 448, умершие — 396 (0,6%)", — говорится на слайдах минздрава, продемонстрированных в ходе заседания правительства во вторник.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В мире , СНГ , Минздрав РФ
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