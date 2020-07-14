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В США расширили список потенциально смертельно опасных антисептиков 

РИА Новости и ещё 3 1 час назад
США расширили список смертельно опасных антисептиков
Фото: РИА Новости
Регулятор в США расширил до почти 60 позиций список брендов антисептиков для рук, которые потенциально представляют угрозу жизни и здоровью из-за содержания там метилового спирта, сообщает во вторник телеканал CBS News.
Согласно обновленному списку на сайте Управления по контролю за продуктами и лекарствами США, в него теперь входят 59 наименований, которые производятся 11 компаниями. Десять из них мексиканские, страна происхождения еще одной не указана, но название фирмы — на испанском языке.
По информации управления, участились случаи, когда метиловый спирт обнаруживают в санитайзерах, на которых написано, что они сделаны на основе этилового спирта.
"Агентству известно о взрослых и детях, глотавших санитайзеры для рук с содержанием метилового спирта, что недавно приводило к нежелательным последствиям, включая слепоту, госпитализацию или смерть", — сказано на сайте ведомства.
Часть товаров из списка управления уже отозвана или рекомендована к отзыву.
Спрос на санитайзеры подскочил на фоне пандемии коронавируса.
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В мире , CBS , США
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