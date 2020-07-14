США расширили список смертельно опасных антисептиков

Регулятор в США расширил до почти 60 позиций список брендов антисептиков для рук, которые потенциально представляют угрозу жизни и здоровью из-за содержания там метилового спирта, сообщает во вторник телеканал CBS News.

Согласно обновленному списку на сайте Управления по контролю за продуктами и лекарствами США, в него теперь входят 59 наименований, которые производятся 11 компаниями. Десять из них мексиканские, страна происхождения еще одной не указана, но название фирмы — на испанском языке.

По информации управления, участились случаи, когда метиловый спирт обнаруживают в санитайзерах, на которых написано, что они сделаны на основе этилового спирта.

"Агентству известно о взрослых и детях, глотавших санитайзеры для рук с содержанием метилового спирта, что недавно приводило к нежелательным последствиям, включая слепоту, госпитализацию или смерть", — сказано на сайте ведомства.

Часть товаров из списка управления уже отозвана или рекомендована к отзыву.

Спрос на санитайзеры подскочил на фоне пандемии коронавируса.