Есть признаки того, что коронавирус возвращается во Францию, заявил президент страны Эмманюэль Макрон во время интервью телеканалам France 2 и TF. Трансляция опубликована на YouTube-канале Елисейского дворца.
«У нас есть признаки того, что он (коронавирус — RNS) все-таки постепенно возвращается. Мы должны иметь эту угрозу в виду и подготовиться», — сказал французский президент, отвечая на вопрос журналистов о близости второй волны коронавируса в стране.
Макрон заверил, что власти готовы ко второй волне, имеют достаточные запасы медикаментов и средств защиты, а также каналы их поставок и мощности по производству всего необходимого.
Согласно данным Университета Джона Хопкинса, во Франции по состоянию на 14 июля зарегистрированы 209640 случаев заражения. Минздрав Франции сообщает об около 30 тыс. жертв пандемии. 78 597 человек вылечились от коронавируса.