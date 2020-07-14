Есть признаки того, что коронавирус возвращается во Францию , заявил президент страны Эмманюэль Макрон во время интервью телеканалам France 2 и TF. Трансляция опубликована на YouTube-канале Елисейского дворца.

«У нас есть признаки того, что он (коронавирус — RNS) все-таки постепенно возвращается. Мы должны иметь эту угрозу в виду и подготовиться», — сказал французский президент, отвечая на вопрос журналистов о близости второй волны коронавируса в стране.

Макрон заверил, что власти готовы ко второй волне, имеют достаточные запасы медикаментов и средств защиты, а также каналы их поставок и мощности по производству всего необходимого.