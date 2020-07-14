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Макрон заявил о признаках второй волны коронавируса во Франции 

Rambler News Service и ещё 15 1 час назад
Есть признаки того, что коронавирус возвращается во Францию, заявил президент страны Эмманюэль Макрон во время интервью телеканалам France 2 и TF. Трансляция опубликована на YouTube-канале Елисейского дворца.
«У нас есть признаки того, что он (коронавирус — RNS) все-таки постепенно возвращается. Мы должны иметь эту угрозу в виду и подготовиться», — сказал французский президент, отвечая на вопрос журналистов о близости второй волны коронавируса в стране.
Макрон заверил, что власти готовы ко второй волне, имеют достаточные запасы медикаментов и средств защиты, а также каналы их поставок и мощности по производству всего необходимого.
Во Франции от коронавируса умерла школьница с хорошим здоровьем
Согласно данным Университета Джона Хопкинса, во Франции по состоянию на 14 июля зарегистрированы 209640 случаев заражения. Минздрав Франции сообщает об около 30 тыс. жертв пандемии. 78 597 человек вылечились от коронавируса.
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Комментарии 8
В мире , Видео , Телевидение , После праздников , Эмманюэль Макрон , Минздрав РФ , Франция
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