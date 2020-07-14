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Бабарико не зарегистрировали на выборах президента Белоруссии 

RT на русском и ещё 19 55 минут назад
Лукашенко лишили главного конкурента на выборах
Фото: ТАСС
ЦИК Белоруссии отказал в регистрации бывшему главе Белгазпромбанка Виктору Бабарико, который находится под следствием, в регистрации кандидатом на выборах президента страны.
Как сообщает TUT.by со ссылкой на заявление ЦИК, причина — несоответствие декларации о доходах и имуществе и участие иностранной организации в его избирательной кампании.
Глава ЦИК Лидия Ермошина заявила, что в ЦИК поступило письмо от Комитета госконтроля, в котором указано, что Бабарико руководил преступной группой, «отмывавшей деньги».
Белорусский КГБ задержал помощника Бабарико
18 июня правоохранительные органы Белоруссии задержали Бабарико, который ранее возглавлял Белгазпромбанк, а также его сына Эдуарда.
Генеральный прокурор Белоруссии Александр Конюк заявил, что преступные деяния фигурантов дела Белгазпромбанка создали угрозу национальной безопасности страны.
2 июля сообщалось, что Бабарико предъявили обвинения по трём статьям УК Белоруссии.
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В мире , Политика , Налоги , Налог на имущество , Телевидение , Александр Конюк , Лидия Ермошина , Центризбирком России
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