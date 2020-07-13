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Глава МИД Боливии заразилась коронавирусом 

ТАСС 1 час назад
Глава МИД Боливии заразилась коронавирусом
Фото: ТАСС
Министр иностранных дел Боливии Карен Лонгарик заразилась коронавирусом. Об этом сообщило в понедельник внешнеполитическое ведомство южноамериканской страны.
"МИД сообщает, что министр Карен Лонгарик сдала тест на COVID-19 (вызываемое новым коронавирусом заболевание — прим. ТАСС), который дал положительный результат", — говорится в сообщении.
По данным МИД, у Лонгарик нет симптомов болезни.
"Глава МИД будет находиться в изоляции у себя дома и соблюдать необходимый курс лечения", — добавили в ведомстве.
Лонгарик стала шестым членом боливийского кабинета министров, заразившимся коронавирусом. В настоящее время на карантине из-за болезни также находятся министр здравоохранения Эйди Рока, министр при президенте Йерко Нуньес, министр горнорудной промышленности Хорхе Оропеса и министр экономики Оскар Ортис. Приобретенные антитела к коронавирусу были выявлены у министра юстиции Альваро Коимбры, у которого не было симптомов COVID-19.
Кроме того, коронавирусной инфекцией заразилась исполняющая обязанности президента Жанин Аньес. Она продолжает исполнять обязанности главы государства дистанционно.
10 марта власти Боливии сообщили о первых двух случаях заражения коронавирусом в стране. К настоящему моменту инфицированы более 48 тыс. человек, умерли свыше 1,8 тыс.
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В мире , МИД , ИТАР-ТАСС , Боливия
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