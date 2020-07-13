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Число заражений коронавирусом в Израиле превысило 40 тысяч 

РИА Новости и ещё 1 2 часа назад
Число заражений COVID-19 в Израиле превысило 40 тыс.
Фото: Reuters
Число диагностированных случаев заражения коронавирусом в Израиле выросло на 1578 за сутки и достигло к вечеру понедельника 40 248, еще три пациента с таким диагнозом скончались, общее число умерших составило 365, сообщает министерство здравоохранения.
Согласно данным министерства, число больных на текущий момент составляет 20 560. В тяжелом состоянии находятся 183 пациента, из них 54 нуждаются в искусственной вентиляции легких. При этом 19 323 человека уже выздоровели.
В Израиле отмечен резкий рост заболеваемости коронавирусом. В понедельник правительство страны приняло решение о закрытии залов для мероприятий, клубов, баров, спортивных залов, в ресторанах ограничат количество посетителей в связи с ростом заболеваемости. При этом, как пишут израильские СМИ, комиссия Кнессета по коронавирусу пытается добиться отмены части ограничений.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Комментарии
В мире , Минздрав РФ , Израиль
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