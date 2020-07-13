Украина поставила точку в переговорах с РФ по Донбассу

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Глава МИД Украины поставил точку в переговорах с Россией по Донбассу 

Lenta.ru 39 минут назад
Украина рассчитывает на то, что Россия займет конструктивную, ответственную позицию относительно выполнения минских соглашений. Об этом в интервью изданию «Сегодня» заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Он предупредил, что любые попытки «перекрутить» договоренности для того, чтобы реинтеграция состоялась на российских условиях, «заранее обречены на провал». Кулеба призвал Россию начать выполнение «Минска-2» с полного и всеобъемлющего прекращения огня в Донбассе.
«Точка. А ставить минские соглашения с ног на голову и начинать требовать какие-то политические реформы в Украине, трансформации прежде, чем выполнять все другие пункты, это в буквальном смысле перекладывание ответственности "с больной головы на здоровую"», — сказал он и добавил, что поставит перед министрами иностранных дел «нормандской четверки» вопрос о неприемлемости заявлений представителя России в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Бориса Грызлова.
9 июля вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территории Украины Алексей Резников констатировал, что минские соглашения потеряли актуальность. Как пояснил политик, они не соответствуют нынешним реалиям. Сроки истекли, а сами соглашения так и не были реализованы, добавил он. Ранее глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко сказал, что «Минск-2» носит рекомендательный характер.
Подобные заявление стали нередко звучать после данного в марте президентом Украины Владимиром Зеленским обещания выйти из минских соглашений, если «нормандская четверка» за год не достигнет реальных результатов по Донбассу.
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В мире , Видео , Дмитрий Кулеба , Владимир Зеленский , Борис Грызлов , Александр Мережко , Алексей Резников , МИД , Верховная Рада
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