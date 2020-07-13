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Военный эксперт назвал Турцию «ситуативным союзником» России 

ИА Regnum 1 час назад
Турцию назвали «ситуативным союзником» России
Фото: Reuters
Лишение собора Святой Софии статуса музеи я и создание в этом объекте мечети является негативным для России. Об этом 13 июля заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
По мнению Коротченко, данный шаг Турции в очередной раз напоминает, что она является для России временным союзником.
«Мы должны это честно и открыто сказать: главный вывод, который мы должны сделать для себя и осмыслить его — у нас нет союзников кроме армии флота, а еще ВКС и оборонно-промышленного комплекса. Турция для нас — ситуативный союзник. Все ситуативные союзники — которые сегодня друг, а завтра враг», — заявил Коротченко.
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В мире , Армия , Игорь Коротченко , Турция
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