Турцию назвали «ситуативным союзником» России

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Лишение собора Святой Софии статуса музеи я и создание в этом объекте мечети является негативным для России . Об этом 13 июля заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По мнению Коротченко, данный шаг Турции в очередной раз напоминает, что она является для России временным союзником.