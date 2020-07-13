Звезда сериала «Дикая Роза» умер от коронавируса

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Мексиканский актер Раймундо Капетильо скончался от вызванных коронавирусом осложнений, передает E! Universal со ссылкой на сообщение Национальной ассоциации исполнителей (ANDI).

76-летний актер был госпитализирован 4 июля и скончался через неделю после того, как попал в больницу.

"Он всегда был моим другом, мы дружили детьми, наши отцы были как братья, представьте, что я чувствую, это целая жизнь", — прокомментировала смерть Капетильо певица и актриса Элла Лабориель.