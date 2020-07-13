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«Доктор Рейнальдо» из «Дикой Розы» умер от коронавируса 

Газета.Ru и ещё 6 1 час назад
Звезда сериала «Дикая Роза» умер от коронавируса
Фото: facebook.com/raymundo.capetillo
Мексиканский актер Раймундо Капетильо скончался от вызванных коронавирусом осложнений, передает E! Universal со ссылкой на сообщение Национальной ассоциации исполнителей (ANDI).
76-летний актер был госпитализирован 4 июля и скончался через неделю после того, как попал в больницу.
"Он всегда был моим другом, мы дружили детьми, наши отцы были как братья, представьте, что я чувствую, это целая жизнь", — прокомментировала смерть Капетильо певица и актриса Элла Лабориель.
Раймундо Капетильо снимался в кино и сериалах с 1960-х годов. Российскому зрителю он известен по роли доктора Рейнальдо в телесериале "Дикая Роза", центральную героиню в котором сыграла Вероника Кастро.
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В мире , Вероника Кастро , Элла Лабориель
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