Украине предложили отсрочить тотальную дерусификацию школ 

Верховная Рада Украины рассмотрит законопроект об отсрочке на три года дерусификации учебных заведений — тотального перехода школ с русским языком обучения на украинский язык. Об этом пишет «Страна.ua».

«На согласительном совете [глава партии «Слуга народа» Александр] Корниенко попросил его включить в повестку дня. [Спикер Рады Дмитрий] Разумков поддержал и его ставят на четверг», — рассказал инициатор внесения поправок в закон «Об образовании» депутат Максим Бужанский.

Он предложил, чтобы переход для школ с русским языком обучения на новые учебные планы, которые предусматривают большую долю преподавания на украинском, был отложен до 1 сентября 2023 года.

Без принятия данного законопроекта все русскоязычные школы Украины с 1 сентября 2020 года перейдут на украинский язык преподавания. В то же время школы, где преподавание ведется на официальных языках ЕС , смогут еще в течение 3 лет вести обучение на языках соответствующих национальных меньшинств.

Главное научно-экспертное управление Верховной Рады ранее опубликовало выводы на законопроект. В документе говорится, что установление единого переходного периода для учеников всех коренных народов или национальных меньшинств Украины будет соответствовать положениям Конституции, предусматривающей свободное развитие, использование и защиту русского языка (статья 10).

В марте президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О полном общем среднем образовании», который ликвидирует в стране русскоязычные школы с сентября 2020-го. Учащиеся из русскоязычных семей с пятого класса должны будут изучать на украинском языке не менее 80 процентов предметов. Программы обучения на русском отменяются.