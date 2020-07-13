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Глава ВОЗ заявил о нескором возвращении мира к прежней жизни 

BFM.RU и ещё 33 45 минут назад
Глава ВОЗ: возвращения к нормальной жизни не будет
Фото: РИА Новости
Глава ВОЗ считает невозможным скорое возвращение к старой жизни, которая была до пандемии коронавируса. Такое заявление Тедрос Гебрейсус сделал на очередном брифинге для журналистов, пишет «Интерфакс».
«Хочу быть честным с вами: возвращения к старой нормальной жизни в обозримом будущем не будет», — заявил Гебрейсус.
Он считает, что многие страны мира «пошли в неправильном направлении» при борьбе с COVID-19.
Агентство отмечает, что глава ВОЗ уже не в первый раз делает подобные пессимистические заявления. В прошлом месяце он говорил, что пандемия на глобальном уровне набирает темп, а «худшее еще впереди».
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В мире , ВОЗ , Интерфакс
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