Глава ВОЗ: возвращения к нормальной жизни не будет

Глава ВОЗ считает невозможным скорое возвращение к старой жизни, которая была до пандемии коронавируса. Такое заявление Тедрос Гебрейсус сделал на очередном брифинге для журналистов, пишет «Интерфакс».

«Хочу быть честным с вами: возвращения к старой нормальной жизни в обозримом будущем не будет», — заявил Гебрейсус.

Он считает, что многие страны мира «пошли в неправильном направлении» при борьбе с COVID-19.

Агентство отмечает, что глава ВОЗ уже не в первый раз делает подобные пессимистические заявления. В прошлом месяце он говорил, что пандемия на глобальном уровне набирает темп, а «худшее еще впереди».