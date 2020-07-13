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Депутат иранского парламента умер от коронавируса 

РИА Новости 23 минуты назад
Депутат иранского парламента умер от коронавируса
Фото: РИА Новости
Депутат парламента Ирана Иса Джафари умер от коронавируса, сообщила пресс-служба иранского законодательного органа.
Избранный народным представителем по итогам февральских выборов, Джафари приступил к своим обязанностям лишь недавно — с конца мая, когда официально свою работу начал парламент одиннадцатого созыва.
В его составе Джафари являлся членом комитета планирования и бюджета. У него и прежде был опыт законотворческой деятельности — в парламенте восьмого созыва (2008-2012 годы).
В связи с кончиной депутата свои соболезнования выразил председатель парламента Мохаммад-Багер Галибаф.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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