Депутат иранского парламента умер от коронавируса 

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Депутат парламента Ирана Иса Джафари умер от коронавируса, сообщила пресс-служба иранского законодательного органа.

Избранный народным представителем по итогам февральских выборов, Джафари приступил к своим обязанностям лишь недавно — с конца мая, когда официально свою работу начал парламент одиннадцатого созыва.

В его составе Джафари являлся членом комитета планирования и бюджета. У него и прежде был опыт законотворческой деятельности — в парламенте восьмого созыва (2008-2012 годы).

В связи с кончиной депутата свои соболезнования выразил председатель парламента Мохаммад-Багер Галибаф.

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