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На акциях протеста в Белоруссии были задержаны более 200 человек 

Daily Storm и ещё 42 5 часов назад
Почти 200 человек были задержаны правоохранителями по итогам акций протеста, прошедших днем и вечером 14 июля в Минске, сообщает правозащитный центр «Весна». Среди задержанных — несколько журналистов, в том числе иностранных СМИ. Причиной спонтанных митингов стало решение ЦИК страны не допустить до участия в президентских выборах бизнесмена Виктора Бабарико и оппозиционера Валерия Цепкало. Аналогичные акции прошли и в ряде других городов страны, где также задержали около 40 человек.
По данным правозащитников, на утро 15 июля в Минске были задержаны в общей сумме 189 человек, среди них — один гражданин России и восемь журналистов. Также задержания произошли в Пружанах, Гомеле, Бресте, Солигорске, Бобруйске, Столбцах и Гродно — в общем в других городах Белоруссии задержано порядка 40 человек, в том числе четыре журналиста.
Белорусские СМИ сообщали, что задержания проходили жестко, собравшиеся вступали в драки с полицией. «Людей задерживают очень жестко — когда кто-то пытается убежать, подсекают под колени, человек падает на асфальт. Могут ударить локтем в лицо, заламывают руки», — писал портал tut.by со слов корреспондента.
Протесты начались 14 июля, когда стало известно, что ЦИК Белоруссии снял с выборов Бабарико, которого ранее арестовали по подозрению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. По словам главы комиссии Лидии Ермошиной, причиной для этого стало письмо из Комитета государственного контроля (КГК) Белоруссии, которое указывает на предположительно незаконные прибыли Бабарико, не вошедшие в его декларацию о доходах. Комиссия также отказала Цепкало, поскольку после проверки ЦИК собранных в его поддержку подписей оказалось меньше 100 тысяч.
Выборы президента Белоруссии намечены на 9 августа. Основными конкурентами действующего главы государства Александра Лукашенко считались Бабарико и Тихановский, оба сейчас задержаны. В отношении Бабарико возбуждено уголовное дело. Кроме того, был задержан и его сын Эдуард. Ранее Лукашенко признался, что лично «дал сигнал» о задержании Тихановского, потому что беспокоился «за свою страну». Он также сделал заявление, что оппозиция действует по указке «кукловодов» из Польши и России. В Кремле ответили на замечание, пояснив, что подобные слова Лукашенко должны подкрепляться аргументами, которых Минск не приводил.
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В мире , Видео , СНГ , Александр Лукашенко , Центризбирком России , Гродно , Минск
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