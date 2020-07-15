На акциях протеста в Белоруссии были задержаны более 200 человек 

Почти 200 человек были задержаны правоохранителями по итогам акций протеста, прошедших днем и вечером 14 июля в Минске , сообщает правозащитный центр «Весна». Среди задержанных — несколько журналистов, в том числе иностранных СМИ. Причиной спонтанных митингов стало решение ЦИК страны не допустить до участия в президентских выборах бизнесмена Виктора Бабарико и оппозиционера Валерия Цепкало. Аналогичные акции прошли и в ряде других городов страны, где также задержали около 40 человек.

По данным правозащитников, на утро 15 июля в Минске были задержаны в общей сумме 189 человек, среди них — один гражданин России и восемь журналистов. Также задержания произошли в Пружанах, Гомеле , Бресте, Солигорске Бобруйске , Столбцах и Гродно — в общем в других городах Белоруссии задержано порядка 40 человек, в том числе четыре журналиста.

Белорусские СМИ сообщали, что задержания проходили жестко, собравшиеся вступали в драки с полицией. «Людей задерживают очень жестко — когда кто-то пытается убежать, подсекают под колени, человек падает на асфальт. Могут ударить локтем в лицо, заламывают руки», — писал портал tut.by со слов корреспондента.

Протесты начались 14 июля, когда стало известно, что ЦИК Белоруссии снял с выборов Бабарико, которого ранее арестовали по подозрению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. По словам главы комиссии Лидии Ермошиной, причиной для этого стало письмо из Комитета государственного контроля (КГК) Белоруссии, которое указывает на предположительно незаконные прибыли Бабарико, не вошедшие в его декларацию о доходах. Комиссия также отказала Цепкало, поскольку после проверки ЦИК собранных в его поддержку подписей оказалось меньше 100 тысяч.