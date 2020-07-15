Рейтинг партии Порошенко вырос в Киеве

Партия экс-президента Украины Пётр Порошенко «Европейская солидарность» обошла по популярности партию действующего главы страны Владимира Зеленского «Слуга народа» в Киеве . Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведённого в столице Украины за несколько месяцев до местных выборов. По мнению экспертов, рост популярности Порошенко и его партии связан прежде всего с разочарованием населения в нынешнем украинском лидере. Хотя год назад Порошенко проиграл выборы с разгромным результатом, бизнесмен неоднократно говорил о намерении вернуться к власти. Аналитики отмечают, что в условиях политической непредсказуемости, сложившейся на Украине, исключать такое развитие событий не приходится.

Партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» обошла по популярности в Киеве партию действующего главы страны Владимира Зеленского «Слуга народа». Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведённого «Центром Разумкова» с 20 июня по 2 июля 2020 года. Респондентам было предложено ответить на вопрос, за какую партию они готовы были бы проголосовать, если бы выборы в Киевский городской совет проходили в ближайшее время.

Поддержать «Европейскую солидарность» выразили готовность 20,4% из числа тех горожан, которые уже точно определились со своим выбором. За правящую партию «Слуга народа» свой голос отдали бы 19,3% от числа определившихся респондентов.

Партия «Удар», возглавляемая киевским мэром Виталием Кличко , имеет шансы получить 11,5%, «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 10,6%, «Батькивщина» — 7,5%.

При этом 5% респондентов заявили, что не намерены голосовать на выборах в Киевсовет, а ещё 8,3% пока не определились с кандидатом. В опросе приняли участие 2025 горожан старше 18 лет.

Напомним, местные выборы пройдут в Киеве 25 октября 2020 года.

Апрельские опросы, проведённые группой «Рейтинг», демонстрировали популярность партии власти в Киеве на уровне 22,3%, за партию Петра Порошенко готовы были проголосовать 18,6% опрошенных.

Слабые признаки роста

Следует отметить, что некоторый рост популярности партии Порошенко «Европейская солидарность» фиксируется и на общенациональном уровне. Согласно результатам опроса, проведённого 10—12 апреля социологической группой «Рейтинг», партия экс-президента оказалась на втором месте в рейтинге политических организаций — проголосовать за неё выразили готовность 15,4% респондентов. Правда, правящая партия «Слуга народа» набрала более чем в два раза больше голосов — 38%.

Однако «Европейской солидарности» удалось потеснить партию «Оппозиционная платформа — За жизнь», которую в апреле поддержали 14% украинских граждан.

Как отмечают украинские СМИ, по сравнению с январскими показателями «Европейская солидарность» смогла улучшить свой рейтинг на 6%.

Растёт и рейтинг самого Петра Порошенко, хотя и очень скромными темпами. Согласно опубликованному в конце июня социологическому исследованию «Центра Разумкова», рейтинг экс-президента составляет 11,1% против 6,1% в прошлом году.

При этом рейтинг действующего лидера Украины Владимира Зеленского постепенно снижается, отмечают социологи. Если в 2019 году в его поддержку высказывались 56,1% жителей страны, то сейчас готовность отдать свой голос Зеленскому проявили только 25,3% респондентов.

Как отметил в беседе с RT украинский политолог и экономист Александр Дудчак , сложно говорить о каком-то серьёзном росте популярности экс-президента — скорее, Порошенко начинает смотреться чуть более выигрышно на фоне снижения популярности Зеленского и его партии.

«На самом деле, сегодня партии, за которые народ действительно хотел бы проголосовать, просто не представлены ни в Раде, ни на выборах в Киеве. Например, сейчас нет «Партии регионов», хотя она могла бы одержать победу. Но политическое поле зачищено. Люди готовы голосовать за партии Зеленского и Порошенко от безысходности», — заявил эксперт.

По словам источника RT в Киевском международном институте социологии, рейтинг оппозиционных партий растёт за счёт партии «Слуга народа», как в Киеве, так и по всей стране.

«Это обычная тенденция для украинцев, она связана с высокими ожиданиями работы президента Владимира Зеленского. Никаких значительных изменений за год его работы в лучшую сторону не произошло — уровень жизни населения снизился, тарифы на коммунальные услуги по-прежнему высокие, а деятельность офиса президента постоянно критикуют. Против Петра Порошенко открывают одно уголовное дело за другим, и это приводит к росту его рейтинга. На Украине вообще поддерживают тех, кого преследует власть. И это ещё одна ошибка офиса Зеленского», — отметил социолог.

При этом тот факт, что «Европейская солидарность» смогла получить высокую поддержку избирателей именно в столице, по мнению источника RT в партии «Удар», закономерно.

«В Киеве у Порошенко всегда была хорошая поддержка, он ведёт правильную политику и постоянно критикует Зеленского», — отметил он.

Политическая амнезия

Напомним, весной 2019 года Владимир Зеленский одержал разгромную победу над Петром Порошенко во втором туре президентских выборов. Зеленский получил 73,22% голосов, в то время как действующему на тот момент президенту удалось набрать лишь 24,45%.

Однако Пётр Порошенко не теряет надежды в будущем вновь вернуться в президентское кресло. Об этом политик и бизнесмен заявил сразу после оглашения результатов президентской кампании.

«Совместно мы идём побеждать на парламентские выборы, вернёмся на Банковую улицу (здание администрации президента в Киеве. — RT) после следующих президентских выборов», — заявил он своим сторонникам.

Партия экс-президента сменила название с «Блока Петра Порошенко» на «Европейскую солидарность» и приняла участие в досрочных выборах в Раду.

Артур Герасимов. На парламентских выборах «Европейская солидарность» смогла преодолеть проходной 5-процентный барьер, набрав немногим более 8%. Партия создала собственную фракцию, в которую вошли 27 нардепов, фракцию возглавили Ирина Геращенко

Во время предвыборной кампании Владимир Зеленский говорил, что в случае его победы ряд высокопоставленных чиновников времён Порошенко, включая его самого, могут пойти под суд. В начале июня 2020 года Государственное бюро расследований сообщило о предъявлении экс-президенту подозрения по уголовному делу. Как рассказали в ведомстве, речь шла о назначении Порошенко на должность первого заместителя главы СБУ Сергея Семочко , обвинённого впоследствии в госизмене.

Кроме того, Порошенко является фигурантом множества расследований, сам политик заявил недавно, что против него возбуждено 24 уголовных дела.

Одно из дел, связанное с обвинениями в отмывании доходов, было закрыто в начале июля — в действиях экс-президента был не найден состав преступления.

«Защитник» Украины

Между тем, в течение последнего года Порошенко явно собирал ресурсы и силы для нового раунда политической борьбы. Политик регулярно появляется в эфире популярных телевизионных шоу, где обрушивается с критикой на действующую власть.

Украинские СМИ отмечают, что за последние месяцы экс-президент заметно похудел и, по оценкам специалистов, побывал под скальпелем пластического хирурга.

Также упрочилось финансовое положение бизнесмена — впервые с 2014 года он вернулся в список миллиардеров. По информации Forbes, его состояние оценивается в $1,4 млрд

По словам источника RT в партии «Голос», украинцы очень быстро забывают всё плохое.

«Ещё год назад они голосовали против Порошенко, а сейчас он уже выглядит стабильным и уверенным политиком. Тем более, что Порошенко, как и раньше, активно использует националистическую риторику», — отметил источник.

Похожей точки зрения придерживается глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко

«Порошенко играет на националистическом поле, заявляет, что «защитил» Украину от России. Порошенко делает ставку на радикалов, и всё ещё хочет вернуться в кресло президента. Не исключено, что на местных выборах его люди станут мэрами каких-то городов. Правда, несмотря на это рейтинг у него и его партии всё равно очень низкий и прийти к власти законным путём Порошенко не сможет в обозримом будущем», — отметил эксперт в беседе с RT.

Александр Дудчак полагает, что на пользу Порошенко играет его высокая медийная активность — в отличие от действующего главы государства он может позволить себе систематически участвовать в телепередачах.

«Порошенко бичует нынешнюю власть, а ведь народ действительно начинает разочаровываться в Зеленском и его партии. Хотя и о грехах самого Порошенко забывать тоже никто не спешит», — отметил эксперт.

По словам Дудчака, что бы ни заявлял Порошенко с трибун, на деле он преследует очень простые цели — сохранение своего статуса и активов.