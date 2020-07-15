Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Почему рейтинг партии Петра Порошенко вырос в Киеве 

RT на русском и ещё 5 1 час назад
Рейтинг партии Порошенко вырос в Киеве
Фото: Gettyimages.ru © NurPhoto
Партия экс-президента Украины Пётр Порошенко «Европейская солидарность» обошла по популярности партию действующего главы страны Владимира Зеленского «Слуга народа» в Киеве. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведённого в столице Украины за несколько месяцев до местных выборов. По мнению экспертов, рост популярности Порошенко и его партии связан прежде всего с разочарованием населения в нынешнем украинском лидере. Хотя год назад Порошенко проиграл выборы с разгромным результатом, бизнесмен неоднократно говорил о намерении вернуться к власти. Аналитики отмечают, что в условиях политической непредсказуемости, сложившейся на Украине, исключать такое развитие событий не приходится.
Партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» обошла по популярности в Киеве партию действующего главы страны Владимира Зеленского «Слуга народа». Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведённого «Центром Разумкова» с 20 июня по 2 июля 2020 года. Респондентам было предложено ответить на вопрос, за какую партию они готовы были бы проголосовать, если бы выборы в Киевский городской совет проходили в ближайшее время.
Поддержать «Европейскую солидарность» выразили готовность 20,4% из числа тех горожан, которые уже точно определились со своим выбором. За правящую партию «Слуга народа» свой голос отдали бы 19,3% от числа определившихся респондентов.
Партия «Удар», возглавляемая киевским мэром Виталием Кличко, имеет шансы получить 11,5%, «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 10,6%, «Батькивщина» — 7,5%.
При этом 5% респондентов заявили, что не намерены голосовать на выборах в Киевсовет, а ещё 8,3% пока не определились с кандидатом. В опросе приняли участие 2025 горожан старше 18 лет.
Напомним, местные выборы пройдут в Киеве 25 октября 2020 года.
Апрельские опросы, проведённые группой «Рейтинг», демонстрировали популярность партии власти в Киеве на уровне 22,3%, за партию Петра Порошенко готовы были проголосовать 18,6% опрошенных.
Слабые признаки роста
Следует отметить, что некоторый рост популярности партии Порошенко «Европейская солидарность» фиксируется и на общенациональном уровне. Согласно результатам опроса, проведённого 10—12 апреля социологической группой «Рейтинг», партия экс-президента оказалась на втором месте в рейтинге политических организаций — проголосовать за неё выразили готовность 15,4% респондентов. Правда, правящая партия «Слуга народа» набрала более чем в два раза больше голосов — 38%.
Однако «Европейской солидарности» удалось потеснить партию «Оппозиционная платформа — За жизнь», которую в апреле поддержали 14% украинских граждан.
Как отмечают украинские СМИ, по сравнению с январскими показателями «Европейская солидарность» смогла улучшить свой рейтинг на 6%.
Растёт и рейтинг самого Петра Порошенко, хотя и очень скромными темпами. Согласно опубликованному в конце июня социологическому исследованию «Центра Разумкова», рейтинг экс-президента составляет 11,1% против 6,1% в прошлом году.
При этом рейтинг действующего лидера Украины Владимира Зеленского постепенно снижается, отмечают социологи. Если в 2019 году в его поддержку высказывались 56,1% жителей страны, то сейчас готовность отдать свой голос Зеленскому проявили только 25,3% респондентов.
Как отметил в беседе с RT украинский политолог и экономист Александр Дудчак, сложно говорить о каком-то серьёзном росте популярности экс-президента — скорее, Порошенко начинает смотреться чуть более выигрышно на фоне снижения популярности Зеленского и его партии.
«На самом деле, сегодня партии, за которые народ действительно хотел бы проголосовать, просто не представлены ни в Раде, ни на выборах в Киеве. Например, сейчас нет «Партии регионов», хотя она могла бы одержать победу. Но политическое поле зачищено. Люди готовы голосовать за партии Зеленского и Порошенко от безысходности», — заявил эксперт.
По словам источника RT в Киевском международном институте социологии, рейтинг оппозиционных партий растёт за счёт партии «Слуга народа», как в Киеве, так и по всей стране.
«Это обычная тенденция для украинцев, она связана с высокими ожиданиями работы президента Владимира Зеленского. Никаких значительных изменений за год его работы в лучшую сторону не произошло — уровень жизни населения снизился, тарифы на коммунальные услуги по-прежнему высокие, а деятельность офиса президента постоянно критикуют. Против Петра Порошенко открывают одно уголовное дело за другим, и это приводит к росту его рейтинга. На Украине вообще поддерживают тех, кого преследует власть. И это ещё одна ошибка офиса Зеленского», — отметил социолог.
При этом тот факт, что «Европейская солидарность» смогла получить высокую поддержку избирателей именно в столице, по мнению источника RT в партии «Удар», закономерно.
«В Киеве у Порошенко всегда была хорошая поддержка, он ведёт правильную политику и постоянно критикует Зеленского», — отметил он.
Политическая амнезия
Напомним, весной 2019 года Владимир Зеленский одержал разгромную победу над Петром Порошенко во втором туре президентских выборов. Зеленский получил 73,22% голосов, в то время как действующему на тот момент президенту удалось набрать лишь 24,45%.
Однако Пётр Порошенко не теряет надежды в будущем вновь вернуться в президентское кресло. Об этом политик и бизнесмен заявил сразу после оглашения результатов президентской кампании.
«Совместно мы идём побеждать на парламентские выборы, вернёмся на Банковую улицу (здание администрации президента в Киеве. — RT) после следующих президентских выборов», — заявил он своим сторонникам.
Партия экс-президента сменила название с «Блока Петра Порошенко» на «Европейскую солидарность» и приняла участие в досрочных выборах в Раду.
На парламентских выборах «Европейская солидарность» смогла преодолеть проходной 5-процентный барьер, набрав немногим более 8%. Партия создала собственную фракцию, в которую вошли 27 нардепов, фракцию возглавили Ирина Геращенко и Артур Герасимов.
Во время предвыборной кампании Владимир Зеленский говорил, что в случае его победы ряд высокопоставленных чиновников времён Порошенко, включая его самого, могут пойти под суд. В начале июня 2020 года Государственное бюро расследований сообщило о предъявлении экс-президенту подозрения по уголовному делу. Как рассказали в ведомстве, речь шла о назначении Порошенко на должность первого заместителя главы СБУ Сергея Семочко, обвинённого впоследствии в госизмене.
Кроме того, Порошенко является фигурантом множества расследований, сам политик заявил недавно, что против него возбуждено 24 уголовных дела.
Одно из дел, связанное с обвинениями в отмывании доходов, было закрыто в начале июля — в действиях экс-президента был не найден состав преступления.
«Защитник» Украины
Между тем, в течение последнего года Порошенко явно собирал ресурсы и силы для нового раунда политической борьбы. Политик регулярно появляется в эфире популярных телевизионных шоу, где обрушивается с критикой на действующую власть.
Украинские СМИ отмечают, что за последние месяцы экс-президент заметно похудел и, по оценкам специалистов, побывал под скальпелем пластического хирурга.
Также упрочилось финансовое положение бизнесмена — впервые с 2014 года он вернулся в список миллиардеров. По информации Forbes, его состояние оценивается в $1,4 млрд
По словам источника RT в партии «Голос», украинцы очень быстро забывают всё плохое.
«Ещё год назад они голосовали против Порошенко, а сейчас он уже выглядит стабильным и уверенным политиком. Тем более, что Порошенко, как и раньше, активно использует националистическую риторику», — отметил источник.
Похожей точки зрения придерживается глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко.
«Порошенко играет на националистическом поле, заявляет, что «защитил» Украину от России. Порошенко делает ставку на радикалов, и всё ещё хочет вернуться в кресло президента. Не исключено, что на местных выборах его люди станут мэрами каких-то городов. Правда, несмотря на это рейтинг у него и его партии всё равно очень низкий и прийти к власти законным путём Порошенко не сможет в обозримом будущем», — отметил эксперт в беседе с RT.
Александр Дудчак полагает, что на пользу Порошенко играет его высокая медийная активность — в отличие от действующего главы государства он может позволить себе систематически участвовать в телепередачах.
«Порошенко бичует нынешнюю власть, а ведь народ действительно начинает разочаровываться в Зеленском и его партии. Хотя и о грехах самого Порошенко забывать тоже никто не спешит», — отметил эксперт.
По словам Дудчака, что бы ни заявлял Порошенко с трибун, на деле он преследует очень простые цели — сохранение своего статуса и активов.
«И единственное, что он пытается предложить украинцам, — это веру во внешнего агрессора, от которого Украину должна спасти Европа. Это стержень его программы. В нынешней Украине исключать нельзя ничего, поэтому Порошенко может даже вернуться когда-нибудь в кресло президента, хотя это не самый оптимистичный вариант для страны», — подытожил эксперт.
Видео дня. Тверк блогерши на фоне мечети всполошил мусульман
RT на русском: последние новости
В Минске прошла несанкционированная акция протеста В Минске прошла несанкционированная акция протеста МИД Украины: Киев «отгребает» после каждого заявления Саакашвили МИД Украины: Киев «отгребает» после каждого заявления Саакашвили Макрон заявил о признаках возвращения коронавируса во Францию Макрон заявил о признаках возвращения коронавируса во Францию
Комментарии
В мире , Украина , Законопроекты , Фальсификации , Виталий Кличко , Ирина Геращенко , Сергей Семочко , Петр Порошенко , Александр Охрименко , Владимир Зеленский , Александр Дудчак , Артур Герасимов , Администрация Президента РФ , СБУ , Киев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Забитые до отказа пляжи в Сочи попали на видео
Забитые до отказа пляжи в Сочи попали на видео
Фургал сделал заявление в суде
Фургал сделал заявление в суде
«Украинскому правительству остается только утереться»
«Украинскому правительству остается только утереться»
Любовная оргия довела москвичку до смерти
Любовная оргия довела москвичку до смерти
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео перехвата самолета ВВС США
00:39
Опубликовано видео перехвата самолета ВВС США
Армия
Народные волнения в Азербайджане попали на видео
03:17
Народные волнения в Азербайджане попали на видео
В мире
Появилось видео подробностей убийства профессора
04:06
Появилось видео подробностей убийства профессора
Происшествия
Выпрыгнувшая в окно москвичка попала на видео
02:45
Выпрыгнувшая в окно москвичка попала на видео
Происшествия
Появилось видео севшей в тюрьму для рекламы Собчак
01:38
Появилось видео севшей в тюрьму для рекламы Собчак
Шоу-бизнес
Полеты самолета Ан-22 «Антей» попали на видео
00:56
Полеты самолета Ан-22 «Антей» попали на видео
Массовая драка на московской стройке попала на видео
00:43
Массовая драка на московской стройке попала на видео
Акула проплыла под каяком рыбака и попала на видео
00:49
Акула проплыла под каяком рыбака и попала на видео
Роскошный особняк задержанного ФСБ российского депутата попал на видео
00:51
Роскошный особняк задержанного ФСБ российского депутата попал на видео
Москвичи похитили мужчину и попали на видео
01:40
Москвичи похитили мужчину и попали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение