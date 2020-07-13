Турция поддержала Азербайджан 

Турция безоговорочно поддерживает действия Азербайджана в ходе боев с Арменией прошедшей ночью. Об этом, как сообщает РИА Новости, сказано в заявлении Министерства иностранных дел ( МИД ) Турции.

Вчера, как сообщал «Рамблер», пресс-служба Министерства обороны Армении обвинила Азербайджан в обстреле армянских позиций из танка и 82-миллиметрового миномета, а пресс-служба Министерства обороны Азербайджана обвинила Армению в обстреле своих позиций из 120-миллиметровых минометов.

Сегодня утром пресс-служба азербайджанского Министерства обороны сообщила об уничтожении живой силы, опорного пункта, автомобильной техники и артиллерийских установок Армении в ходе ночных боев, а также о гибели одного военнослужащего со своей стороны.

Тогда же МИД Турции обнародовал заявление, в котором выразил безоговорочную поддержку действиям Азербайджана. В свою очередь, премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе заседания правительства выразил обеспокоенность турецкой позицией.

По его мнению, она направлена на провоцирование дестабилизации в регионе, а ее логика — очевидно антиармянская.