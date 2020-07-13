Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Турция поддержала Азербайджан 

Артём Кульша и ещё 41 22 часа назад
Турция поддержала Азербайджан
Фото: ТАСС
Турция безоговорочно поддерживает действия Азербайджана в ходе боев с Арменией прошедшей ночью. Об этом, как сообщает РИА Новости, сказано в заявлении Министерства иностранных дел (МИД) Турции.
Вчера, как сообщал «Рамблер», пресс-служба Министерства обороны Армении обвинила Азербайджан в обстреле армянских позиций из танка и 82-миллиметрового миномета, а пресс-служба Министерства обороны Азербайджана обвинила Армению в обстреле своих позиций из 120-миллиметровых минометов.
Сегодня утром пресс-служба азербайджанского Министерства обороны сообщила об уничтожении живой силы, опорного пункта, автомобильной техники и артиллерийских установок Армении в ходе ночных боев, а также о гибели одного военнослужащего со своей стороны.
Тогда же МИД Турции обнародовал заявление, в котором выразил безоговорочную поддержку действиям Азербайджана. В свою очередь, премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе заседания правительства выразил обеспокоенность турецкой позицией.
По его мнению, она направлена на провоцирование дестабилизации в регионе, а ее логика — очевидно антиармянская.
Комментарии
В мире , Никол Пашинян , Министерство обороны , МИД , МИД Турции , Азербайджан , Армения , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Забитые до отказа пляжи в Сочи попали на видео
Забитые до отказа пляжи в Сочи попали на видео
Опубликовано шокирующее пророчество Мессинга
Опубликовано шокирующее пророчество Мессинга
Китай назвал победителя возможной войны между РФ и США
Китай назвал победителя возможной войны между РФ и США
Запись разговора Путина и Порошенко опубликовали предатели
Запись разговора Путина и Порошенко опубликовали предатели
Видео
Опубликовано видео затопленных улиц Сочи
00:44
Опубликовано видео затопленных улиц Сочи
Общество Погода
Опубликовано видео из салона самолета с курильщицей
00:14
Опубликовано видео из салона самолета с курильщицей
Происшествия
Всеармейский конкурс «Чистое небо» попал на видео
00:48
Всеармейский конкурс «Чистое небо» попал на видео
Армия
Появилось видео обстрела опорного пункта Армении
01:39
Появилось видео обстрела опорного пункта Армении
Армия
Появилось видео крушения поезда под Тулой
00:51
Появилось видео крушения поезда под Тулой
Происшествия
Женщина сорвалась в пропасть и попала на видео
01:03
Женщина сорвалась в пропасть и попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео спасения женщины от наводнения
00:43
Опубликовано видео спасения женщины от наводнения
Происшествия
Путин раскрутил на столе ручку во время совещания
00:09
Путин раскрутил на столе ручку во время совещания
Политика
Густой черный дым от пожара на российском складе попал на видео
00:26
Густой черный дым от пожара на российском складе попал на видео
Забитые до отказа пляжи в Сочи попали на видео
00:15
Забитые до отказа пляжи в Сочи попали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение