Сербия охладела к российской дружбе

Сербы больше не считают Россию главным другом. Во времена пандемии это звание отошло Китаю, оттеснив нашу страну сразу не третье место, после Евросоюза. Местные журналисты связывают такой резкий сдвиг общественного мнения со спланированной государством пиар-кампанией. Руководство республики недавно пришло к выводу, что Запад боится Пекина больше, чем Москвы, поэтому в нелёгких переговорах с ЕС лучше заручиться его поддержкой.

Согласно опросу, проведённому по заказу Института европейских исследований, 40% сербов считают, что Китай больше всех помогает их стране. На втором месте Евросоюз с 17,6%, а на третьем — Россия с 14,6%. До начала пандемии главным зарубежным союзником граждане страны считали Россию, хотя реальная картина не поменялась: больше всего в Сербию как раньше, так и сейчас инвестирует Евросоюз.

Власти страны в курсе ситуации, но через государственные СМИ продолжают убеждать своих граждан в нерушимости сербско-китайской дружбы так же, как они это делали в отношении России. По мнению балканского новостного ресурса Balkan Insight, за этим стоит президент Александр Вучич , который теперь предпочитает России Китай.

Вучич осознал, что Запад воспринимает Китай серьёзней, чем Россию, — уточняет портал. — Поэтому в стратегическом плане он может рассматривать это как способ повысить свой вес на международном уровне.

Сербия стала одним из первых получателей китайской гуманитарной помощи в связи с пандемией. Президент Вучич тогда публично раскритиковал Евросоюз за то, что его страна была вынуждена просить помощи у далёкой азиатской державы. Позже помощь от Брюсселя в Сербию тоже поступила, причём, как оценивает Balkan Insight, в гораздо больших объёмах, чем от Китая, но Белград предпочёл это не афишировать.

Вместо этого он развернул масштабную прокитайскую кампанию в СМИ, а президент Вучич начал делать приятные Пекину высказывания по важным для него вопросам. Например, он заявил о недопустимости вмешательства во внутренние дела КНР в связи с протестами в Гонконге.

Помимо гуманитарной помощи, Пекин активно инвестирует в инфраструктурные проекты в Сербии и строит заводы, которые обеспечивают рабочими местами местных жителей. Привлечение китайских инвестиций было одним из достижений Сербской прогрессивной партии, возглавляемой Вучичем, с которыми она победила на недавних парламентских выборах. Поэтому изменение отношения сербов к Китаю замешано не только на правительственной пиар-кампании, но и на вполне заметных инвестициях Пекина в местную экономику. Россия не может похвастаться такой же готовностью вкладываться в балканского «друга».

Старший научный сотрудник Отдела современной истории стран Центральной и Юго-Восточной Европы Александр Пивоваренко в разговоре с NEWS.ru согласился, что мотив «дружбы с Китаем» присутствует в политике Белграда:

Сербия последовательно ориентируется на Китай примерно с 2014 года, потому что Пекин осуществляет инвестиции. В частности одна из крупных китайских телекоммуникационных компаний модернизирует систему безопасности города Белграда. Это сотрудничество сегодня не уступает, а может и превышает российско-сербское экономическое взаимодействие. Это касается и поставок вооружений. Как известно, Россия достаточно активно поставляет оружие Сербии последние 2-3 года. Но всё это время Белград закупал военную технику и у Китая, в частности: беспилотники. Российское вооружение для Сербии — это, конечно, хорошо, но вечно поставлять мы его не можем, потому что это нарушит структуру безопасности в регионе. Белград это прекрасно понимает. Китайское же оружие не представляет для него такой большой угрозы: с одной стороны, его не очень много, с другой — покупка дронов — это менее резонансное событие. Для Китая Сербия важна как транзитная страна: она имеет далеко не последнее значение в плане китайского проникновения в Европу. И для внешней политики Белграда Китай не менее важен, чем Россия.

Впрочем, не вся помощь из Пекина безвозмездна. Как замечают местные наблюдатели, Белград активно берёт у КНР кредиты без чёткого понимания, как их возвращать. Хотя сейчас долги не являются первостепенной проблемой для Сербии, они могут стать таковой в будущем, когда кредиты придётся отдавать. Но нынешнее руководство в страны к тому времени, скорее всего, уже сменится, и разбираться с набранными на пике «дружбы» кредитами придётся кому-то другому.