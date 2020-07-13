В Армении продлили режим ЧП из-за коронавируса

Кабмин Армении продлил в понедельник режим чрезвычайного положения, введенного из-за коронавирусной инфекции, до 12 августа, передает корреспондент РИА Новости.

"Объявленный 16 марта и продленный до 13 июля режим чрезвычайного положения продлевается для 17.00 (16.00 мск) 12 августа", — заявил на заседании правительства министр юстиции Рустам Бадасян, представляя проект решения, утвержденного правительством.

По его словам, это уже четвертое по счету пролонгирование.

В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля. В стране, по данным на воскресенье, выявлены 31969 случаев заражения, 565 человек скончались.