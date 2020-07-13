«Украинскому правительству остается только утереться»

Попытки Киева поддержать национальное машиностроение вызвали недовольство Брюсселя. Посол Евросоюза Матти Маасикаса направил премьер-министру Денису Шмыгалю и спикеру Верховной рады Дмитрию Разумкову письмо с предупреждением о недопустимости нарушений Соглашения об ассоциации с ЕС. Почему еврочиновники могут диктовать украинской власти условия — в материале РИА Новости.

Серьезное негативное влияние

Брюссель недоволен постановлением кабинета министров Украины о закупке техники "с подтвержденной степенью локализации производства". Маасикас расценил это как "существенное нарушение основ равного товарооборота и недискриминации".

Осуждение вызвал и зарегистрированный в Раде законопроект, направленный на "создание предпосылок для устойчивого развития и модернизации отечественной промышленности". Посол Евросоюза указал, что этот документ подразумевает "локализацию производства промышленных товаров и транспортных средств", а следовательно, противоречит Соглашению об ассоциации с ЕС и Соглашению со Всемирной торговой организацией (ВТО).

Кроме того, посол заподозрил, что локализацию потребуют и в проектах, финансируемых международными финансовыми учреждениями, в частности Европейским инвестиционным банком.

"Это может негативно повлиять на деятельность таких институтов на Украине и соответствующую поддержку ЕС", — предостерег Маасикас.

Аналитик украинского института Growford Алексей Кущ считает, что после критики Маасикаса под угрозой срыва оказались "макрофинансовая помощь ЕС в размере 1,2 миллиарда евро и инвестиционные программы Европейского банка реконструкции и развития ".

"Также все банки с европейским капиталом, которые работают на Украине (а это многие крупные финучреждения), могут поставить кредитование на стоп", — предупреждает он.

Предсказание профессора

Соглашению об ассоциации с ЕС, на которое ссылался Маасикас, в июне 2020-го исполнилось шесть лет. Это тот самый документ, "за который стоял Майдан". Желание бывшего президента Виктора Януковича в 2013-м даже не отказаться от него, а просто не торопиться привело к массовым протестам. А затем — к государственному перевороту.

После победы Евромайдана и бегства Януковича новое правительство возобновило переговоры с Брюсселем. В марте 2014-го подписали политическую часть договора, в июне — экономическую. Россия и Украина взаимно ограничили доступ к своим рынкам. В результате с 2013 по 2019 год товарооборот между двумя странами уменьшился практически в четыре раза — с 38,5 до 10,2 миллиарда долларов.

То, что условия ассоциации для Украины не самые благоприятные, говорили с самого начала. Так, в 2015-м профессор Норвежского института стратегических исследований Эрик Райнерт, изучив текст соглашения, отметил:

"Если украинская промышленность станет мешать европейской, будут ограничения на экспорт".

"В этом документе нет равенства. Думаю, что вас сейчас вынуждают заключать такие договоры и вам надо объединиться вокруг идеи индустриализации", — предложил эксперт.

И добавил: "Если вы убьете всю промышленность, неизбежна сильная миграция".

Норвежский профессор был прав. В 2014-2015 годах индекс промышленного производства на Украине обвалился. Потом наметился рост, но от низкой базы, то есть на фоне абсолютного минимума.

На Украине признают: "промышленный экспорт сократился". В 2019-м среди десяти основных экспортных позиций лишь четыре относились к индустрии (металлургии). Внешний товарооборот (110 миллиардов долларов) меньше домайданного (140 миллиардов). Выходит, Соглашение об ассоциации не компенсировало Украине потерю российского рынка.

С сельскохозяйственным экспортом тоже все оказалось непросто.

"Себестоимость у нас очень низкая. Поэтому Европа действительно ставит максимум барьеров, чтобы украинскую продукцию туда не пустить", — объяснял министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой.

Уезжают — катастрофа, возвращаются — проблема

"Зона свободной торговли, которую очень сильно пропагандируют, — это обман Украины. Никакого открытия рынков не произошло, — сказал он. — Для экспорта продовольственных товаров установлены катастрофически большие ограничения или квотирования".

И, как предсказывал норвежский профессор, миграция украинцев стала вопросом национальной безопасности. Еще в 2018-м глава украинского МИД Павел Климкин назвал ситуацию катастрофической. Агентство Bloomberg отметило, что из-за отъезда украинцев страна лишается ресурсов рабочей силы.

Но карантин в Европе, из-за которого вернулись тысячи заробитчан, тоже стал проблемой для Киева. Алексей Кущ не уверен, что правительство в состоянии восполнить денежные переводы гастарбайтеров, поступавшие все эти годы в страну и ослаблявшие негативный эффект оттока капитала.

Кроме того, по данным инвестиционной компании ICU, из-за ограничений, связанных с эпидемией, ВВП Украины сократился во втором квартале в годовом выражении на десять процентов. И восстановления пока не предвидится, сообщает Reuters. Вот Киев и решил заняться промышленностью, причем очень осторожно: речь идет только о частичной локализации производства. Но даже это вызвало окрик из Брюсселя.

Киевский адвокат Татьяна Монтян , известная резкой критикой нынешней киевской власти, высказалась так:

"За это и прыгал Майдан. Они думали, что на Западе сплошные альтруисты. Но майданы устраивают не для того, чтобы дать хорошую жизнь украинцам, а чтобы отправить миллионы на поля в Европу, убив промышленность".

"ЕС никогда не маскировал то, что собирается делать, — напоминает Монтян. — Но кто же читает соглашения? Нанятые компрадоры типа Арсения Яценюка рассказывали про зарплаты в тысячи евро. Если вы им поверили и уничтожаете страну за сказки о европейской семье народов, то что сказать? Вперед и с песней".

По мнению российского политолога Александра Носовича, Киев не сможет игнорировать недовольство Брюсселя.

"Украинскому правительству остается только утереться и следовать указаниям ЕС. Надо выполнять соглашение, которое было подписано Киевом. Подписано, но не прочитано", — отмечает эксперт.

Носович подчеркивает, что жаловаться на обман не приходится.

"Если внимательно изучить этот документ, ясно, что он не в интересах украинской экономики", — добавляет эксперт.

"Бывшая советская республика может присоединиться к процессу евроинтеграции только на условиях периферии евросистемы, — объясняет Носович. — Это означает, что вы поставляете сырье и рабочую силу, а все остальное импортируете из центра. Та промышленность, которая Украине досталась от СССР, в этой модели не востребована, в стратегической перспективе у нее никаких шансов. Такой стране не нужны 16 атомных реакторов, не нужны судо— и ракетостроение и другие отрасли", — заключает он.

По мнению Носовича, желание повысить уровень локализации было "единственной попыткой, которую жестко пресекут". В Киеве будут много возмущаться, требовать дополнительных дотаций, но после Януковича никто не намерен всерьез менять экономический курс.