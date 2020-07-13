Китай назвал победителя возможной войны между РФ и США 

Россия быстро разгромит США в случае войны. Об этом, как сообщают «Аргументы недели», написало одно из китайских изданий.

Некоторое время назад автор издания Sohu высказал мнение, что, если между Россией и Соединенными Штатами Америки начнется открытое военное противостояние, российские военнослужащие ни в коем случае не пойдут в лобовую атаку. Вместо этого они поступят хитро — направят против США подводные лодки. Те способны быть незаметными для врага. По этой причине Вашингтон будет вынужден быстро капитулировать.

На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил США в том, что хотят победить в стратегическом соперничестве великих держав, вернуть себе глобальное доминирование, ведут демонтаж архитектуры контроля вооружений и отказываются переподтвердить принцип о том, что ядерная война не должна быть развязана, потому что в ней не может быть победителей.

В апреле автор китайского издания Sohu смоделировал возможную войну между Россией и Японией за Курильские острова. По его мнению, Москва разгромит Токио в течение 24 часов.