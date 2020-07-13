Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Китай назвал победителя возможной войны между РФ и США 

Артём Кульша 1 час назад
Китай назвал победителя возможной войны между РФ и США
Фото: Reuters
Россия быстро разгромит США в случае войны. Об этом, как сообщают «Аргументы недели», написало одно из китайских изданий.
Некоторое время назад автор издания Sohu высказал мнение, что, если между Россией и Соединенными Штатами Америки начнется открытое военное противостояние, российские военнослужащие ни в коем случае не пойдут в лобовую атаку. Вместо этого они поступят хитро — направят против США подводные лодки. Те способны быть незаметными для врага. По этой причине Вашингтон будет вынужден быстро капитулировать.
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил США в том, что хотят победить в стратегическом соперничестве великих держав, вернуть себе глобальное доминирование, ведут демонтаж архитектуры контроля вооружений и отказываются переподтвердить принцип о том, что ядерная война не должна быть развязана, потому что в ней не может быть победителей.
В апреле автор китайского издания Sohu смоделировал возможную войну между Россией и Японией за Курильские острова. По его мнению, Москва разгромит Токио в течение 24 часов.
Видео дня. Блогерша забеременела от пасынка и вышла за него замуж
Комментарии 1
В мире , Сергей Лавров , Китай , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Европейская страна передумала впускать россиян
Европейская страна передумала впускать россиян
Раскрыта предварительная причина крушения Ан-2
Раскрыта предварительная причина крушения Ан-2
«Впервые за всю истории России»: Путин сделал заявление
«Впервые за всю истории России»: Путин сделал заявление
Раскрутивший ручку во время заседания Путин попал на видео
Раскрутивший ручку во время заседания Путин попал на видео
Видео
Путин раскрутил ручку на заседании и попал на видео
00:09
Путин раскрутил ручку на заседании и попал на видео
Политика
Опубликовано видео с места крушения Ан-2 в Нижегородской области
00:15
Опубликовано видео с места крушения Ан-2 в Нижегородской области
Происшествия Катастрофы
Опубликовано видео пожара на десантном корабле США
01:03
Опубликовано видео пожара на десантном корабле США
Происшествия Армия
Упавший в Нижегородской области Ан2 попал на видео
00:22
Упавший в Нижегородской области Ан2 попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео прокладки трубопровода в Крыму
02:35
Опубликовано видео прокладки трубопровода в Крыму
Общество
Появилось видео с причиной гибели группы Дятлова
01:29
Появилось видео с причиной гибели группы Дятлова
Общество
Нападение мужчины на полицейских попало на видео
01:00
Нападение мужчины на полицейских попало на видео
Происшествия
Лихач протаранил группу байкеров и попал на видео
00:50
Лихач протаранил группу байкеров и попал на видео
Опубликовано видео столкновения двух фур на Новорижском шоссе
00:49
Опубликовано видео столкновения двух фур на Новорижском шоссе
Истребители РФ сопроводили американский самолет-разведчик и попали на видео
00:32
Истребители РФ сопроводили американский самолет-разведчик и попали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение