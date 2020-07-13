Украинцев бесплатно обучат украинскому 

На Украине откроют бесплатные курсы для обучения украинскому языку. Об этом сообщает УНИАН.

С такой инициативой выступил новый языковой омбудсмен Тарас Кремень.

По его словам, государственные учебные заведения и органы местного самоуправления должны быть заинтересованы в том, чтобы создать все необходимые благоприятные условия для изучения языка. «Речь идет о массовости внедрения таких курсов. Я думаю, что здесь как раз инициатива могла бы лежать как на учебных заведениях, так и на органах местного самоуправления», — подчеркнул он.

Тарас Кремень был назначен языковым омбудсменом 8 июля. Он был одним из авторов языкового закона и инициировал украинизацию школ. Согласно этому закону, украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания. В сентябре 2019 года также был принят закон об образовании, который фактически запрещает преподавание на любом языке, кроме украинского.