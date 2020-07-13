Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украинцев бесплатно обучат украинскому 

Lenta.ru 1 час назад
Украинцев бесплатно обучат украинскому
Фото: страница Тарас Кремінь в Facebook
На Украине откроют бесплатные курсы для обучения украинскому языку. Об этом сообщает УНИАН.
С такой инициативой выступил новый языковой омбудсмен Тарас Кремень.
По его словам, государственные учебные заведения и органы местного самоуправления должны быть заинтересованы в том, чтобы создать все необходимые благоприятные условия для изучения языка. «Речь идет о массовости внедрения таких курсов. Я думаю, что здесь как раз инициатива могла бы лежать как на учебных заведениях, так и на органах местного самоуправления», — подчеркнул он.
Тарас Кремень был назначен языковым омбудсменом 8 июля. Он был одним из авторов языкового закона и инициировал украинизацию школ. Согласно этому закону, украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания. В сентябре 2019 года также был принят закон об образовании, который фактически запрещает преподавание на любом языке, кроме украинского.
Видео дня. Блогерша забеременела от пасынка и вышла за него замуж
Последние новости
В России предложили компенсировать затраты граждан на удаленную работу В России предложили компенсировать затраты граждан на удаленную работу Путин высказал отношение к критике в свой адрес Путин высказал отношение к критике в свой адрес Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России
Комментарии
В мире
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ГИБДД раскрыли, кто был за рулем в авто Ефремова
В ГИБДД раскрыли, кто был за рулем в авто Ефремова
Россиянин развлекся с проститутками и поплатился
Россиянин развлекся с проститутками и поплатился
Падение маэстро: Алибасова увозят далеко и надолго
Падение маэстро: Алибасова увозят далеко и надолго
Песков рассказал об уникальной способности Путина
Песков рассказал об уникальной способности Путина
Видео
Опубликовано видео пожара на десантном корабле США
01:03
Опубликовано видео пожара на десантном корабле США
Происшествия Армия
Упавший в Нижегородской области Ан2 попал на видео
00:22
Упавший в Нижегородской области Ан2 попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео прокладки трубопровода в Крыму
02:35
Опубликовано видео прокладки трубопровода в Крыму
Общество
Появилось видео с причиной гибели группы Дятлова
01:29
Появилось видео с причиной гибели группы Дятлова
Общество
Нападение мужчины на полицейских попало на видео
01:00
Нападение мужчины на полицейских попало на видео
Происшествия
Лихач протаранил группу байкеров и попал на видео
00:50
Лихач протаранил группу байкеров и попал на видео
Опубликовано видео столкновения двух фур на Новорижском шоссе
00:49
Опубликовано видео столкновения двух фур на Новорижском шоссе
Истребители РФ сопроводили американский самолет-разведчик и попали на видео
00:32
Истребители РФ сопроводили американский самолет-разведчик и попали на видео
Опубликовано видео разгона протестующих в Сербии
00:30
Опубликовано видео разгона протестующих в Сербии
Опасные забавы смоленских подростков попали на видео
00:51
Опасные забавы смоленских подростков попали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение