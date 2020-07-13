Военнослужащие Азербайджана уничтожили опорный пункт, артиллерийские установки, автомобильную технику и живую силу Армении . Об этом в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана сообщили РИА Новости.

Вчера, как сообщал «Рамблер», в пресс-службе Министерства обороны Армении сообщили, что Азербайджан ведет артиллерийский обстрел армянской позиции из танка и 82-миллиметрового миномета, а Армения ведет ответный огонь по азербайджанским инженерным инфраструктурам и техническим средствам.

Тогда же в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана сообщили, что Армения обстреляла село Агдам Товузского района из 120-миллиметровых минометов, а азербайджанские военные отвечают на эту провокацию более жесткими мерами.

Сегодня утром в пресс-службе Министерства обороны Армении сообщили, что Азербайджан продолжил обстрел армянских позиций на границе Тавушской области Армении с Товузским районом Азербайджана, а армянские военные соразмерно ответили.

Тогда же в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана сообщили, что в ночных боях были уничтожены опорный пункт, артиллерийские установки, автомобильная техника и живая сила противника и погиб один азербайджанский военный.