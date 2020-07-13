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Умерла жена Джона Траволты 

Lenta.ru и ещё 7 56 минут назад
Умерла жена Джона Траволты
Фото: РИА Новости
Американская актриса Келли Престон, жена голливудской звезды Джона Траволты, умерла в возрасте 57 лет. Об этом ее супруг сообщил в Instagram.
Причиной смерти стал рак груди. Престон боролась с онкологическим заболеванием в течение двух лет.
«С тяжелым сердцем я сообщаю, что моя прекрасная жена Келли умерла после двухлетней борьбы с раком груди. Она отважно боролась за свою жизнь, получая любовь и поддержку отовсюду. Моя семья и я будем вечно благодарны врачам и медсестрам, и всем медицинским центрам, которые нам помогали», — написал 66-летний Траволта в соцсетях.
Престон снялась в таких фильмах, как «Нечего терять», «Джерри Магуайер», «Близнецы», «Беги» и «Смертный приговор». Актриса вышла замуж за Джона Траволту в 1991 году, а познакомились они двумя годами ранее на съемках комедии «Эксперты». В браке с актером у них родились три ребенка: 20-летняя дочь Элла и девятилетний Бенджамин, еще один сын Джетт умер в январе 2009-го в возрасте 16 лет.
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Комментарии 1
В мире , Другое , Джон Траволта , Келли Престон
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