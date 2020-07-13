«Украинцев держат за быдло и скот»

Эксперт подчеркнул, что у занимающихся политикой людей вырабатывается токсин цинизма и неискренности, так как иногда им приходится идти на ухищрения ради интересов своей страны.

Однако, по его мнению, проблема состоит в том, что в украинской политике обнаруживается слишком большая разница между тем, что говорят в кулуарах, и тем, что высказывается публику.

«С одной стороны, Порошенко и его сторонники могут сказать: "Ради страны он мог и не то сказать". А зачем тогда идти и говорить людям другое? Людей считают за быдло, дураков, лохов. Они думают, что людям можно лапшу вешать», — негодует Карасев.

Политолог добавил, что украинские политики демонстрируют неуважение к своим избирателям в отличие от западных коллег, а Порошенко и другие украинские политики «держат людей за скот», не считая их за тех, кому хоть иногда можно сказать правду.