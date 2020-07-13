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«Украинцев держат за быдло и скот». Карасев о новых аудиозаписях с Порошенко 

Украина.ру 43 минуты назад
«Украинцев держат за быдло и скот»
Фото: depositphotos.com
Действия украинских политиков свидетельствуют об их тотальном неуважении к собственному народу. Об этом заявил известный украинский политолог Вадим Карасев в недавнем эфире телеканала NewsOne, комментируя новую порцию аудиозаписей переговоров якобы Петра Порошенко с Джо Байденом и Владимиром Путиным
Эксперт подчеркнул, что у занимающихся политикой людей вырабатывается токсин цинизма и неискренности, так как иногда им приходится идти на ухищрения ради интересов своей страны.
Однако, по его мнению, проблема состоит в том, что в украинской политике обнаруживается слишком большая разница между тем, что говорят в кулуарах, и тем, что высказывается публику.
«С одной стороны, Порошенко и его сторонники могут сказать: "Ради страны он мог и не то сказать". А зачем тогда идти и говорить людям другое? Людей считают за быдло, дураков, лохов. Они думают, что людям можно лапшу вешать», — негодует Карасев.
Политолог добавил, что украинские политики демонстрируют неуважение к своим избирателям в отличие от западных коллег, а Порошенко и другие украинские политики «держат людей за скот», не считая их за тех, кому хоть иногда можно сказать правду.
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В мире , Вадим Карасев , Петр Порошенко , Джозеф Байден , Владимир Путин
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