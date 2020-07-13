Китай ввел санкции против законодателей США

Китай вводит санкции в отношении американских сенаторов и конгрессменов в ответ на меры США против официальных лиц Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР, заявила в понедельник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин

Ранее управление по контролю за иностранными активами США ввело санкции против управления общественной безопасности Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) Китая за нарушение прав человека. Санкции введены на основании закона США "Глобальный Магнитский", который предполагает введение подобных ограничений в связи с нарушением прав человека.

Кроме того, под санкции попали член Политбюро ЦК, секретарь парткома Синьцзян-Уйгурского автономного округа Чэнь Цюаньго, партсекретарь Управления безопасности Хо Люцзюнь, заместитель председателя правительства СУАР Ван Миншань и один из партийных руководителей района Чу Хайлунь. В целом санкции США предполагают заморозку всех активов указанных лиц и организаций, находящихся в юрисдикции США, запрет на деловые контакты с ними и запрет на въезд в США.

"В ответ на эти неправомерные действия США, Китай принял решение с сегодняшнего дня ввести санкции в отношении комитета по вопросам Китая Конгресса США, в отношении посла США по вопросам международной религиозной свободы Госдепартамента США Сэма Браунбека, сенаторов Марко Рубио и Теда Круза, а также конгрессмена Криса Смита", — заявила на брифинге Хуа Чуньин.

Она подчеркнула, что действия США являются грубым вмешательством во внутренние дела Китая и нарушением основополагающих принципов международных отношений, а также подрывают китайско-американские отношения.