Кэти Перри прокомментировала амбиции Канье Уэста

Об этом сообщает The Billboard.

По ее словам, она бы предпочла видеть на посту президента США опытного в этой сфере человека. Перри добавила, что американцы уже увидели и поняли, что происходит, когда должность занимает непрофессионал.

«Я люблю Канье. Он превосходен. Я просто, знаете, люблю его как артиста», — заявила певица.

Уэст поддержал Трампа после победы республиканца на президентских выборах в 2016 году. Он несколько раз встречался с президентом США и часто носил его фирменную кепку с надписью «Сделаем Америку великой снова».

Однако ранее в июле рэп-исполнитель заявил, что выдвигает свою кандидатуру на пост президента США. Он отметил, что «снимает красную кепку» и больше не поддерживает Трампа. Несмотря на это, президент США выразил надежду, что рэпер поддержит его на грядущих выборах.