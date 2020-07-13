Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кэти Перри прокомментировала президентские амбиции Канье Уэста 

Lenta.ru 50 минут назад
Кэти Перри прокомментировала амбиции Канье Уэста
Фото: MARIO ANZUONI / Reuters
Об этом сообщает The Billboard.
По ее словам, она бы предпочла видеть на посту президента США опытного в этой сфере человека. Перри добавила, что американцы уже увидели и поняли, что происходит, когда должность занимает непрофессионал.
«Я люблю Канье. Он превосходен. Я просто, знаете, люблю его как артиста», — заявила певица.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Уэсту не составит труда отобрать голоса чернокожих американцев у Джо Байдена. Он подчеркнул, что наиболее вероятный кандидат от Демократической партии не сделал ничего хорошего для темнокожего населения.
Уэст поддержал Трампа после победы республиканца на президентских выборах в 2016 году. Он несколько раз встречался с президентом США и часто носил его фирменную кепку с надписью «Сделаем Америку великой снова».
Однако ранее в июле рэп-исполнитель заявил, что выдвигает свою кандидатуру на пост президента США. Он отметил, что «снимает красную кепку» и больше не поддерживает Трампа. Несмотря на это, президент США выразил надежду, что рэпер поддержит его на грядущих выборах.
Видео дня. В Санкт-Петербурге вооружённый мужчина ограбил отделение «Совкомбанка»
Последние новости
Сбежавшая в США вирусолог из Китая раскрыла правду о коронавирусе Сбежавшая в США вирусолог из Китая раскрыла правду о коронавирусе Путин высказал отношение к критике в свой адрес Путин высказал отношение к критике в свой адрес Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России
Комментарии
В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Демократическая партия США , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Германия придумала наказание за собор для Турции
Германия придумала наказание за собор для Турции
Песков рассказал об уникальной способности Путина
Песков рассказал об уникальной способности Путина
«Ужасно, неприлично, жутко»: Соседов об Алибасове
«Ужасно, неприлично, жутко»: Соседов об Алибасове
В ГИБДД раскрыли, кто был за рулем в авто Ефремова
В ГИБДД раскрыли, кто был за рулем в авто Ефремова
Видео
Лихач протаранил группу байкеров и попал на видео
00:50
Лихач протаранил группу байкеров и попал на видео
Опубликовано видео столкновения двух фур на Новорижском шоссе
00:49
Опубликовано видео столкновения двух фур на Новорижском шоссе
Истребители РФ сопроводили американский самолет-разведчик и попали на видео
00:32
Истребители РФ сопроводили американский самолет-разведчик и попали на видео
Опубликовано видео разгона протестующих в Сербии
00:30
Опубликовано видео разгона протестующих в Сербии
Опасные забавы смоленских подростков попали на видео
00:51
Опасные забавы смоленских подростков попали на видео
Опубликовано видео с многотысячного шествия в Хабаровске в поддержку Фургала
00:29
Опубликовано видео с многотысячного шествия в Хабаровске в поддержку Фургала
Мама Бузовой прокомментировала похищение дочери
00:20
Мама Бузовой прокомментировала похищение дочери
Шоу-бизнес
Сбежавший вирусолог рассказал правду о COVID-19
00:57
Сбежавший вирусолог рассказал правду о COVID-19
В мире
Опубликовано видео последствий взрыва газа в жилом доме в Нижнем Новгороде
01:05
Опубликовано видео последствий взрыва газа в жилом доме в Нижнем Новгороде
Путин назвал причину проблем в отношениях с Украиной
00:50
Путин назвал причину проблем в отношениях с Украиной
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение