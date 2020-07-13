Кэти Перри прокомментировала амбиции Канье Уэста

Об этом сообщает The Billboard.
По ее словам, она бы предпочла видеть на посту президента США опытного в этой сфере человека. Перри добавила, что американцы уже увидели и поняли, что происходит, когда должность занимает непрофессионал.
«Я люблю Канье. Он превосходен. Я просто, знаете, люблю его как артиста», — заявила певица.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Уэсту не составит труда отобрать голоса чернокожих американцев у Джо Байдена. Он подчеркнул, что наиболее вероятный кандидат от Демократической партии не сделал ничего хорошего для темнокожего населения.
Уэст поддержал Трампа после победы республиканца на президентских выборах в 2016 году. Он несколько раз встречался с президентом США и часто носил его фирменную кепку с надписью «Сделаем Америку великой снова».
Однако ранее в июле рэп-исполнитель заявил, что выдвигает свою кандидатуру на пост президента США. Он отметил, что «снимает красную кепку» и больше не поддерживает Трампа. Несмотря на это, президент США выразил надежду, что рэпер поддержит его на грядущих выборах.