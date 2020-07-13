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У Сербии нет доказательств причастности РФ к акциям против правительства 

РИА Новости и ещё 2 21 минуту назад
Сербия не располагает доказательствами причастности России к прошедшим в стране в минувшие дни антиправительственным демонстрациям, при этом были замечены "странные типы" из других государств, заявил президент Сербии Александр Вучич.
"У меня нет ни одного доказательства этого, и я не могу такого сказать", — сказал Вучич в эфире телеканала Pink в ответ на вопрос о возможной причастности России.
Президент отметил, что в понедельник у него запланирована встреча с российским послом в Белграде Александром Боцан-Харченко, но не уточнил тему разговора.
Ранее сербская прозападная НПО "Центр евроатлантических исследований" (CEAS) и ряд местных СМИ растиражировали информацию о "российском следе" в антиправительственных выступлениях. Российский посол в ответ заявил, что подобные обвинения являются "примитивными русофобскими клише". МИД РФ назвал эти сообщения "вбросом", направленным на то, чтобы бросить тень на российско-сербское партнерство.
Говоря об участии в демонстрациях иностранных граждан, Вучич сообщил, что больше всего было черногорцев. "Но не думаю, что черногорские службы глубоко замешаны в этом", — пояснил президент.
При этом он указал на выявленных двух граждан Израиля, являющихся уроженцами Украины и Киргизии.
Ранее местные СМИ сообщали, что контрразведка Сербии задержала двух граждан Израиля — уроженца Украины Романа Левина и уроженца Киргизии Артура Фурмана, которые участвовали в протестах.
"Это странные типы. У них мы нашли самую любопытную аппаратуру и оборудование. Был выявлен и гражданин Великобритании — шотландец", — сообщил Вучич.
По его словам, некоторые иностранцы оказались на протестах случайно, а некоторые "с намерением".
"Наши службы должны все это проверить", — отметил президент.
Участники протестных выступлений, начавшихся на минувшей неделе в Белграде и других городах Сербии, требуют, в частности, отставки президента Александра Вучича и выражают протест против планов властей ужесточить меры против распространения коронавируса. У протестных акций нет единого организатора или четкого плана действий.
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В мире , Видео , Другое , Политика , Александр Вучич , МИД , Сербия
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