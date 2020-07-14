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Власти Великобритании объявили о новом требовании на период пандемии 

Российская Газета и ещё 6 17 минут назад
В Великобритании вводят масочный режим
Фото: iStock
Ношение масок в магазинах Англии с 24 июля станет обязательным. Об этом сообщил официальный представитель канцелярии премьера. Борис Джонсон, уже переболевший коронавирусом, лично подал пример впервые появившись на публике в маске.
"Маски в закрытых пространствах помогают защититься от вируса, поэтому мы обязательно введем такое правило для посещения магазинов", — со ссылкой на представителя канцелярии пишет РИА Новости.
Несоблюдение требования грозит штрафом до 100 фунтов (125.89 $). Новые правила распространяться на территорию Англии, в остальных регионах решения о мерах борьбы с коронавирусом будут принимать местные власти. Ранее жителей Великобритании обязали носить защитные маски в общественном транспорте, а теперь и в магазинах. Число заболевших коронавирусом в Соединенном Королевстве превысило 290 тысяч человек.
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В мире , Борис Джонсон , РИА Новости , Великобритания
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