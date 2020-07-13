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В Боливии министр экономики заразился коронавирусом 

News.ru и ещё 2 1 час назад
В Боливии министр экономики заразился коронавирусом
Фото: Joerg Reuther/imageBROKER.com/Global Look Press
Министр экономики и государственных финансов Боливии Оскар Ортис сообщил о своём заражении коронавирусом. По его словам, он чувствует себя хорошо.
Я сдал анализы, первые результаты которых показали наличие вызываемого новым коронавирусом заболевания COVID-19. В связи с этим врачи решили госпитализировать меня для наблюдения за развитием симптомов, — цитирует его ТАСС.
Первоначально министр обратился к врачам из-за слабости и боли в мышцах. Он стал четвёртым человеком, который заразился инфекцией в боливийском кабинете министров.
На сегодняшний день в мире выявлено более 12,7 млн заболевших коронавирусом. От болезни погибли 565 тысяч человек. Выздороветь удалось 7 млн Как писал NEWS.ru, ранее представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили о выявлении 219 тысяч новых случаев заражения коронавирусом в мире.
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В мире , ВОЗ , ИТАР-ТАСС , Боливия
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