В Боливии министр экономики заразился коронавирусом 

Министр экономики и государственных финансов Боливии Оскар Ортис сообщил о своём заражении коронавирусом. По его словам, он чувствует себя хорошо.

Я сдал анализы, первые результаты которых показали наличие вызываемого новым коронавирусом заболевания COVID-19. В связи с этим врачи решили госпитализировать меня для наблюдения за развитием симптомов, — цитирует его ТАСС.

Первоначально министр обратился к врачам из-за слабости и боли в мышцах. Он стал четвёртым человеком, который заразился инфекцией в боливийском кабинете министров.