ЕС пожалел о решении России и Китая по Сирии 

Европейские чиновники заявили, что подход России и Китая к данному вопросу является неконструктивным и вызывает у них сожаления. Они подчеркнули, что именно сейчас Сирии больше всего нужна помощь в связи с пандемией коронавируса. Верховный Представитель ЕС также обеспокоен, что, согласно новой резолюции, ООН сможет использовать только один контрольно-пропускной пункт из двух ранее доступных.

Ранее Совет Безопасности ООН принял резолюцию о продлении на год трансграничного механизма помощи Сирии. Проект поддержали 12 членов Совбеза. Еще три страны, включая Россию, воздержались от голосования. Поставка будет осуществляться только через один пункт на границе с Турцией — «Баб-эль-Хава».

Прошедшее заседание стало пятой попыткой Совбеза за неделю продлить действие трансграничных гуманитарных операций.

11 июня Совбез ООН вновь отказался от российской резолюции по Сирии. 9 июля отклонили еще один вариант резолюции России. Москва считает необходимым постепенно сворачивать трансграничный механизм помощи Сирии и предлагала продлить поставки на полгода только через один контрольно-пропускной пункт «Баб-эль-Хава».