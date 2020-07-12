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ЕС пожалел о решении России и Китая по Сирии 

Lenta.ru 1 час назад
ЕС пожалел о решении России и Китая по Сирии
Фото: Reuters
Европейский союз раскритиковал решение России и Китая воздержаться при голосовании в Совете Безопасности ООН по резолюции о продлении на год трансграничного механизма помощи Сирии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и комиссара ЕС по кризисному управлению Янеза Ленарчича.
Европейские чиновники заявили, что подход России и Китая к данному вопросу является неконструктивным и вызывает у них сожаления. Они подчеркнули, что именно сейчас Сирии больше всего нужна помощь в связи с пандемией коронавируса. Верховный Представитель ЕС также обеспокоен, что, согласно новой резолюции, ООН сможет использовать только один контрольно-пропускной пункт из двух ранее доступных.
Ранее Совет Безопасности ООН принял резолюцию о продлении на год трансграничного механизма помощи Сирии. Проект поддержали 12 членов Совбеза. Еще три страны, включая Россию, воздержались от голосования. Поставка будет осуществляться только через один пункт на границе с Турцией — «Баб-эль-Хава».
Прошедшее заседание стало пятой попыткой Совбеза за неделю продлить действие трансграничных гуманитарных операций.
11 июня Совбез ООН вновь отказался от российской резолюции по Сирии. 9 июля отклонили еще один вариант резолюции России. Москва считает необходимым постепенно сворачивать трансграничный механизм помощи Сирии и предлагала продлить поставки на полгода только через один контрольно-пропускной пункт «Баб-эль-Хава».
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя объяснял, что обозначенные в качестве гуманитарных объекты на деле использовались террористами. Он отмечал, что механизм деконфликтинга в Арабской Республике используют для дезинформации.
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В мире , Политика , Василий Небензя , ЕС , Совбез ООН , ООН , Китай , Сирия
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