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Трамп рассказал о ходе строительства стены на границе с Мексикой 

РИА Новости и ещё 10 1 час назад
Трамп рассказал о ходе строительства стены с Мексикой
Фото: facebook.com/The White House
Президент США Дональд Трамп заявил, что на сегодняшний день на американо-мексиканской границе построено уже около 386 километров новой стены, к концу года ее протяженность составит около 724 километра.
"Мы уже построили 240 миль (около 386 километров — ред.) новой стены на нашей южной границе. К концу года будет построено более 450 миль (около 724 километров — ред.)", — написал американский лидер в Twitter.
Обещание строительства стены на южной границе США было одним из ключевых обещаний предвыборной кампании Трампа, оно же вызвало наибольшее противостояние со стороны демократов. Американский лидер ранее обещал, что за стену заплатит Мексика, но ничего подобного не произошло.
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В мире , Латинская Америка , США , Дональд Трамп , Мексика
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