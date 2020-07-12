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Папа римский опечален решением по собору Святой Софии 

News.ru 1 час назад
Папа римский опечален решением по собору Святой Софии
Фото: globallookpress.com
Папа римский Франциск заявил, что опечален решением турецких властей по возвращению собору Святой Софии в Стамбуле статуса мечети.
Думаю о соборе Святой Софии в Стамбуле, и я очень опечален, — сказал он в своей воскресной проповеди на площади Святого Петра.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть. Фотографию своего указа Эрдоган выложил в Twitter. Государственный совет Турции отменил постановление правительства от 1935 года, по которому собору был присвоен статус музея. Несмотря на то что собор вновь стал мечетью, христианам по-прежнему разрешат его посещать.
Собор Святой Софии находится в историческом центре Стамбула. Основанный императором Юстинианом и открытый 27 декабря 537 года храм считается символом золотого века Византии. Более тысячи лет собор оставался самым большим храмом в христианском мире — вплоть до постройки собора Святого Петра в Риме. Высота Софийского собора — 55,6 метра, диаметр купола — 31 метр. В 1453 году после захвата города османами Софийский собор был обращён в мечеть, а в 1935 году он приобрёл статус музея Айя-София. В 1985 году собор в числе других памятников исторического центра Стамбула был включён в состав Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Как писал NEWS.ru, турецкие власти рассматривают вопрос о проведении мусульманских молитв в соборе Святой Софии (Айя-Софии) в Стамбуле, предполагается, в частности, использование специальной техники освещения, при которой христианские мозаики и фрески не будут видны во время намазов.
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В мире , Реджеп Эрдоган , ФРАНЦИСК , ЮНЕСКО , Стамбул , Турция
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