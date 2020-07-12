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«Мне очень больно»: Папа Франциск о решении Турции по собору Софии 

Майк Габриелян 7 минут назад
Папа Франциск сказал в воскресенье, что ему «очень больно» из-за решения Турции изменить статус собора Святой Софии и превратить её в мечеть.
Франциск, выступая из окна своей резиденции с видом на площадь Святого Петра, отметил, что католическая церковь отмечает в воскресенье Международный день моря.
«А море уносит мои мысли немного дальше, в Стамбул. Я думаю о Софии, и мне очень больно», — сказал понтифик. Его цитирует AP.
Немного иначе передает его слова итальянское агентство ANSA (папа римский, как, правило, публично использует итальянский язык). «Я думаю о Святой Софии, и я очень опечален», — заявил понтифик.
Папа не стал развивать свою мысль, однако он явно имел в виду действия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который официально вернул Софии статус мечети.
Папа римский присоединился к голосу Всемирного совета церквей, прозвучавшему днем ранее. Организация заявила о «горе и смятении», отметив, что Собор Святой Софии был «местом открытости, встречи и вдохновения для людей из всех стран».
В состав совета церквей (штаб-квартира в Женеве) входят протестантская, православная и англиканская церкви.
Собор Святой Софии был превращен в мечеть после того, как османы завоевали Константинополь в 1453 году. Турецкое светское правительство Ататюрка в 1934 году решило сделать его музеем.
Государственный совет Турции 10 июля 2020 года отменил постановление 1934 года о присвоении собору Святой Софии статуса музея. Эрдоган подписал указ, согласно которому в Айя-Софии возобновятся мусульманские службы.
ЮНЕСКО, несколько христианских церквей, включая РПЦ, выразили сожаление. Собор Святой Софии является памятником византийского зодчества, он включен в состав памятников всемирного наследия ЮНЕСКО.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в США разочарованы решением Турции превратить собор Святой Софии в мечеть.
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В мире , Видео , Реджеп Эрдоган , ФРАНЦИСК , Католическая церковь , РПЦ , ЮНЕСКО , Стамбул , Турция
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