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Лукашенко: коронавирус можно лечить мёдом 

Экспресс газета и ещё 7 33 минуты назад
Лукашенко: коронавирус можно лечить медом
Фото: Reuters
Президент Белоруссии рассказал, куда нужно приезжать, чтобы вылечиться от коронавируса
Глава белорусского государства Александр Лукашенко заявил, что лечиться от коронавируса можно с помощью меда, пишет издание «Белта».
Он посетил источник «Голубая криница» в Могилевской области и пообщался с местными жителями, торговавшим медом. Лукашенко рассказал пчеловодам, что сам держит пасеку. И похвалил их за качество продукции.
«Сюда нужно приезжать от пандемии коронавируса лечиться. Мед попробовал, окунулся, и вылечился», —сказал политик.
Ранее «Экспресс газета» писала, что Литва испортила отношения с Белоруссией.
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В мире , Александр Лукашенко
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