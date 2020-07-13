Лукашенко: коронавирус можно лечить медом

Президент Белоруссии рассказал, куда нужно приезжать, чтобы вылечиться от коронавируса

Глава белорусского государства Александр Лукашенко заявил, что лечиться от коронавируса можно с помощью меда, пишет издание «Белта».

Он посетил источник «Голубая криница» в Могилевской области и пообщался с местными жителями, торговавшим медом. Лукашенко рассказал пчеловодам, что сам держит пасеку. И похвалил их за качество продукции.

«Сюда нужно приезжать от пандемии коронавируса лечиться. Мед попробовал, окунулся, и вылечился», —сказал политик.

Ранее «Экспресс газета» писала, что Литва испортила отношения с Белоруссией.