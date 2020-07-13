В Сеуле простились с мэром Пак Вон Суном 

Сегодня в южнокорейской столице простились с градоначальником Пак Вон Суном, который девятого июля покончил с собой. Процесс организации похорон расколол корейское общество, учитывая, что смерть, скорее всего, связана с обвинениями в сексуальных домогательствах. Несмотря на все это у мэра осталось много сторонников и соратников, он сделал очень многое для улучшения жизни в главном городе Южной Кореи , а сам он запомнился как простой, добрый и общительный человек.

Из-за коронавируса организаторы похорон приняли решение ограничить возможность личного участия для граждан. Непосредственно в церемонии прощания, которая прошла в первой половине дня в понедельник, участвовали около ста человек — в первую очередь родственники, друзья и близкие покойного. Церемония транслировалась в прямом эфире.

После этого тело было кремировано, урна с прахом отправилась на самый юг Корейского полуострова, в город Чхоннён, где покоятся его родители. В своей предсмертной записке Пак Вон Сун попросил прах развеять над могилой предков, что скорее всего и будет сделано. Смерть такого яркого и популярного деятеля как мэр Пак Вон Сун шокировала корейцев. Он был очень популярен в народе, установил рекорд по длительности пребывания на посту градоначальника главного города Южной Кореи, который занимал почти девять лет, сумев трижды подряд победить на выборах мэра.

Пак был известен как простой, доступный для общения, искренний человек, который был всегда готов выслушать тех, кто обращался к нему. Хотя его называли в списке вероятных претендентов на пост президента страны, но он, судя по его поведению, не гнался за этим и сконцентрировался на работе на благо столицы и его жителей. Ему стоит отдать должное: Сеул за время его правления преобразился, стал лучше и во многом изменился в сторону удобства жителей, пешеходов.

Пак прекратил практику сноса целых традиционных кварталов и возведения на их месте современных, но безликих небоскребов. Акцент делался на попытке сохранить традиционный, корейский облик. Многие эксперты отдают ему должное за то, что он своими решительными действиями, не боясь идти на конфликт с влиятельными организациями и слоями общества, сумел не допустить вспышки коронавируса в столичном регионе.

В политике он выступал с позиций демократического лагеря, начав работу как борец за права человека. Он открыто выражал свои взгляды в том числе тогда, когда в политическом руководстве Кореи доминировали его политические оппоненты из числа консерваторов, чем сильно "досаждал" консервативным президента Кореи, находясь на посту мэра столицы. Пак не скрывал своего негативного отношения к экс-президенту РК Пак Кын Хе, что было видно по подходу мэрии в ходе антиправительственных демонстраций, которые закончились импичментом и тюремным заключением для Пак Кын Хе. Попытки консервативных кандидатов победить его на выборах постоянно проваливались. Он так и ушел непобежденным.

Пак Вон Сун был действительно очень популярен, полон сил и планов, а потому его смерть стала настоящим шоком. Официально о причинах его добровольного ухода из жизни ничего не говорится, но накануне одна из секретарш подала заявление в полицию, обвинив его в сексуальных домогательствах, предоставив, как сообщили СМИ, и некоторые доказательства. На утро следующего дня Пак Вон Сун ушел из своей резиденции, отменил все мероприятия, выключил телефон, а в полночь с четверга на пятницу его тело было обнаружено в одном из парков на севере Сеула. Сегодня ожидается, что адвокаты женщины-секретаря, которая выдвинула обвинения против Пак Вон Суна, озвучат в ходе пресс-конференции ее позицию. Сообщалось, что в ее адрес стали поступать угрозы от сторонников покойного мэра.

Все эти обстоятельства раскололи корейское общество. На сайте администрации президента РК появилась петиция, которая призывала не хоронить его как действующего мэра, снизив масштаб церемоний. Многие указывали, что он обвинялся в домогательствах. Петиция собрала более 550 тысяч подписей. В то же время более миллиона человек выразили соболезнования, а более 20 тысяч лично пришли попрощаться к специальному алтарю, который был установлен в течение трех дней на площади перед мэрией. Некоторые политики демонстративно отказались выражать соболезнования, тогда как другие пришли лично. Хватает и тех, кто призвал не превращать похороны в очередной повод для политических склок, а просто спокойно провести все необходимые процедуры прощания с усопшим.

В любом случае суд в конце концов отвел доводы оппонентов и постановил, что Пак Вон Сун может быть похоронен с почестями, которые предусмотрены для мэра города, ушедшего из жизни во время исполнения обязанностей. Корея потеряла яркого, светлого деятеля. Трудно сказать, что было в его личной жизни, но мэр Сеула Пак Вон Сун запомнился как искренний, честный человек, которому лучше всего подходит эпитет "трудяга" и который много сделал для улучшения жизни жителей столицы и за ее пределами.