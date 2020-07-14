Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Представитель Киева счел Минские соглашения «практически нереализуемыми» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 17 41 минуту назад
Реализовать Минские соглашения «практически невозможно», заявил киевский представитель в контактной группе по Донбассу Денис Казанский.
Он считает, что «практически невозможно реализовать» Минские соглашения «в том виде, в котором (они) существуют», поскольку договоренности «так абстрактно прописаны, что каждая сторона трактует их по-своему», передает ТАСС со ссылкой на радио «Новое время».
Однако заявления о недействительности соглашений Казанский назвал «немного инфантильными». По его словам, «надо понять, а что же будет вместо» них. Он подчеркнул, что без Минских соглашений «нет вообще никаких соглашений по поводу ситуации в Донбассе».
«Это развязывает руки и мы переходим снова к горячей стадии войны, пока не будет подписан «Минск-3», — сказал Казанский, добавив, что нужна «трансформация» договоренностей.
Без нее «это может тянуться и 20, и 30 лет», заявил он.
Газета ВЗГЛЯД указывала, что Киев за последние дни резко ужесточил свою риторику по поводу Минских соглашений — и явно дает понять, что готов отказаться от них.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Выборы в Польше проиграли Меркель и Зеленский Выборы в Польше проиграли Меркель и Зеленский ВОЗ перечислила сценарии распространения коронавируса в разных странах ВОЗ перечислила сценарии распространения коронавируса в разных странах Умерла жена Джона Траволты Умерла жена Джона Траволты
Комментарии 4
В мире , Видео , Политика , Крым наш , Денис Казанский , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС , Киев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Забитые до отказа пляжи в Сочи попали на видео
Забитые до отказа пляжи в Сочи попали на видео
Китай назвал победителя возможной войны между РФ и США
Китай назвал победителя возможной войны между РФ и США
Запись разговора Путина и Порошенко опубликовали предатели
Запись разговора Путина и Порошенко опубликовали предатели
Умерла жена Джона Траволты
Умерла жена Джона Траволты
Видео
Путин раскрутил на столе ручку во время совещания
00:09
Путин раскрутил на столе ручку во время совещания
Политика
Густой черный дым от пожара на российском складе попал на видео
00:26
Густой черный дым от пожара на российском складе попал на видео
Забитые до отказа пляжи в Сочи попали на видео
00:15
Забитые до отказа пляжи в Сочи попали на видео
Устрашающее трехметровое существо в пруду попало на видео
00:46
Устрашающее трехметровое существо в пруду попало на видео
Российская модель станцевала на улице в бюстгальтере и попала на видео
00:23
Российская модель станцевала на улице в бюстгальтере и попала на видео
Строители завода «Газпрома» подняли бунт и попали на видео
00:57
Строители завода «Газпрома» подняли бунт и попали на видео
Опубликовано видео задержания террористов под Ростовом
01:49
Опубликовано видео задержания террористов под Ростовом
Происшествия Криминал
Раскрыты сценарии распространения коронавируса
00:36
Раскрыты сценарии распространения коронавируса
В мире
Задержание главного вора в законе Белоруссии попало на видео
01:42
Задержание главного вора в законе Белоруссии попало на видео
Происшествия В мире
Ефремов пытался откупиться сразу после ДТП
00:11
Ефремов пытался откупиться сразу после ДТП
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение