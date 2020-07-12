Миру предрекли третью волну коронавируса

Все новости на карте

Американский врач Чад Крилич сравнил пандемию COVID-19 c пьесой в трех актах. По его словам, сейчас человечество находится во втором акте и близка новая, третья волна коронавирусной инфекции. Об этом медик поведал в интервью Deutsche Welle.

Отвечая на вопрос, на какой стадии пандемии мы находимся сейчас, врач сказал:

«Это что-то вроде трехактной пьесы, и сейчас мы находимся во втором акте. Предстоит третий акт… На пандемию, очевидно, будет влиять наше социальное поведение, создание вакцины и тому подобное».

Крилич полагает, что, власти должны принять необходимые меры, поскольку инфекция по-прежнему распространяется, в частности, в США. По его словам, количество инфицированных в стране постоянно увеличивается.

«В штате Калифорния коэффициент заражения составляет 1,17 [имеется в виду, что один человек, зараженный коронавирусом, заражает 1,17 других]. Если мы вернемся на две недели назад, он составлял 1,16. Месяц назад было 1,13. Два месяца назад — 0,99», — рассказал врач.

Медик призвал снабжать людей лекарствами, тест-системами и средствами защиты.