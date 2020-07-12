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«Предстоит пройти третий акт»: эксперт о новой волне коронавируса 

Майк Габриелян 32 минуты назад
Миру предрекли третью волну коронавируса
Фото: Reuters
Американский врач Чад Крилич сравнил пандемию COVID-19 c пьесой в трех актах. По его словам, сейчас человечество находится во втором акте и близка новая, третья волна коронавирусной инфекции. Об этом медик поведал в интервью Deutsche Welle.
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Отвечая на вопрос, на какой стадии пандемии мы находимся сейчас, врач сказал:
«Это что-то вроде трехактной пьесы, и сейчас мы находимся во втором акте. Предстоит третий акт… На пандемию, очевидно, будет влиять наше социальное поведение, создание вакцины и тому подобное».
Крилич полагает, что, власти должны принять необходимые меры, поскольку инфекция по-прежнему распространяется, в частности, в США. По его словам, количество инфицированных в стране постоянно увеличивается.
«В штате Калифорния коэффициент заражения составляет 1,17 [имеется в виду, что один человек, зараженный коронавирусом, заражает 1,17 других]. Если мы вернемся на две недели назад, он составлял 1,16. Месяц назад было 1,13. Два месяца назад — 0,99», — рассказал врач.
Медик призвал снабжать людей лекарствами, тест-системами и средствами защиты.
Ранее «Рамблер» сообщал, что число жертв коронавируса в мире превысило 564 тысячи.
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В мире , Deutsche Welle , Чад
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