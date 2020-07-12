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В Азии нашли «худшую работу в мире» 

Lenta.ru 1 час назад
В Азии нашли «худшую работу в мире»
Фото: A.M. Ahad / AP
Британское издание Daily Mail обратило внимание на уборщиков мусора в Дакке, Бангладеш, которые занимаются очисткой рек от бытовых отходов. Таблоид предположил, что у этих людей худшая работа в мире.
На опубликованных изданием фотографиях запечатлено, как мужчины стоят по пояс и по грудь в воде, наполненной мусором. Один из них пробирается через отходы, которые достают ему практически до подбородка, однако он, тем не менее, находится в хорошем расположении духа и улыбается. На его голову надет пакет.
Реки и каналы в Бангладеш, южноазиатской стране, годами завалены мусором, они регулярно входят в списки самых загрязненных водоемов мира, пишет Daily Mail. Отходы, в том числе промышленные, сбрасываются в воду приблизительно в 50 местах. По данным властей, в прошлом году чистильщики ежедневно собирали более 200 тонн различного мусора.
В августе прошлого года, как сообщало Vox, Верховный суд Бангладеш предоставил рекам в стране права, схожие с человеческими: людей, которые наносят ущерб водным артериям, могут судить так, будто бы они причинили вред живому существу.
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Комментарии 1
В мире , Бангладеш , Дакка
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