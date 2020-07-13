Майами назвали «новым Уханем» 

Американский город Майами во Флориде стал новым эпицентром распространения коронавируса, заявила эксперт по инфекционным заболеваниям Лиллиан Аббо. Об этом сообщает Mediaite.

"То, что мы наблюдали в Ухане пять месяцев назад, мы наблюдаем сейчас здесь", — отметила Аббо.

В настоящее время во Флориде выявлено 282 435 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции, из них 24% — в округе Майами-Дейд, рассказала эксперт.

США занимают первое место в мире по числу выявленных случаев COVID-19. По данным университета Джонса Хопкинса, в стране зафиксировано более 3 млн случаев заболевания, из них более 135 тысяч — с летальным исходом.