Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Майами назвали «новым Уханем» 

Газета.Ru и ещё 17 1 час назад
Майами назвали «новым Уханем»
Фото: Reuters
Американский город Майами во Флориде стал новым эпицентром распространения коронавируса, заявила эксперт по инфекционным заболеваниям Лиллиан Аббо. Об этом сообщает Mediaite.
"То, что мы наблюдали в Ухане пять месяцев назад, мы наблюдаем сейчас здесь", — отметила Аббо.
В настоящее время во Флориде выявлено 282 435 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции, из них 24% — в округе Майами-Дейд, рассказала эксперт.
США занимают первое место в мире по числу выявленных случаев COVID-19. По данным университета Джонса Хопкинса, в стране зафиксировано более 3 млн случаев заболевания, из них более 135 тысяч — с летальным исходом.
Газета.Ru: последние новости
Скончалась жена Джона Траволты Келли Престон Скончалась жена Джона Траволты Келли Престон Первая страна ЕС, готовая впустить туристов из РФ после карантина, назвала одно условие Первая страна ЕС, готовая впустить туристов из РФ после карантина, назвала одно условие В ВОЗ оценили завершение испытаний российской вакцины от COVID-19 В ВОЗ оценили завершение испытаний российской вакцины от COVID-19
В мире , Безопасность , Майами
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия меняет правила въезда в страну на фоне пандемии
Россия меняет правила въезда в страну на фоне пандемии
Адвокат Захарова назвал желаемый приговор Ефремову
Адвокат Захарова назвал желаемый приговор Ефремову
Украина поставила точку в переговорах с РФ по Донбассу
Украина поставила точку в переговорах с РФ по Донбассу
В московском кафе произошла кровавая драка
В московском кафе произошла кровавая драка
Видео
Путин раскрутил на столе ручку во время совещания
00:09
Путин раскрутил на столе ручку во время совещания
Политика
Густой черный дым от пожара на российском складе попал на видео
00:26
Густой черный дым от пожара на российском складе попал на видео
Забитые до отказа пляжи в Сочи попали на видео
00:15
Забитые до отказа пляжи в Сочи попали на видео
Устрашающее трехметровое существо в пруду попало на видео
00:46
Устрашающее трехметровое существо в пруду попало на видео
Российская модель станцевала на улице в бюстгальтере и попала на видео
00:23
Российская модель станцевала на улице в бюстгальтере и попала на видео
Строители завода «Газпрома» подняли бунт и попали на видео
00:57
Строители завода «Газпрома» подняли бунт и попали на видео
Опубликовано видео задержания террористов под Ростовом
01:49
Опубликовано видео задержания террористов под Ростовом
Происшествия Криминал
Раскрыты сценарии распространения коронавируса
00:36
Раскрыты сценарии распространения коронавируса
В мире
Задержание главного вора в законе Белоруссии попало на видео
01:42
Задержание главного вора в законе Белоруссии попало на видео
Происшествия В мире
Ефремов пытался откупиться сразу после ДТП
00:11
Ефремов пытался откупиться сразу после ДТП
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение