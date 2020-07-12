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Германия предложила ввести новые санкции против России 

Майк Габриелян 19 минут назад
Германия предложила ввести новые санкции против России
Фото: РИА Новости
В ЕС не приняли решение о санкциях против России за предполагаемые кибератаки на бундестаг Германии. В июне правительство ФРГ предложило странам Евросоюза совместно ввести санкции против России. Поводом стала кибератака на германский бундестаг пять лет назад, якобы предпринятая ГРУ, сообщает DW.
В Берлине считают, что к атаке причастна российская военная разведслужба ГРУ. Федеральная прокуратура в мае выдала ордер на арест гражданина России Дмитрия Бадина. Немецкие власти говорят, что он возглавлял кибервзлом бундестага в 2015 году. Доказательств этого обнародовано не было. Власти ФРГ заявили, что «федеральное правительство обосновало предложение о введении санкций материалами, полученными как от разведслужб, так и из общедоступных источников».
В Германии рассказали о подрывной деятельности России
Ранее «Рамблер» сообщал, что посол России был вызван в МИД Германии в связи с делом о хакерской атаке на бундестаг. Позже Берлин заявил, что санкции ограничат въезд отдельных россиян на территорию ЕС.
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что ФРГ не представила доказательств причастности России к хакерской атаке.
Немецкое издание Spiegel уточняло, что хакеры во время атаки на бундестаг в 2015 году скопировали два почтовых ящика, содержащих переписку парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012 по 2015 годы.
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В мире , Политика , Дмитрий Бадин , Сергей Лавров , Бундестаг , МИД , ЕС , ГРУ , Германия
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