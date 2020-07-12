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В центре Грузии произошло землетрясение магнитудой 4,5 

News.ru 1 час назад
В Грузии произошло землетрясение магнитудой 4,5
Фото: Ivan Damanik/Global Look Press
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло 12 июля в регионе Шида Картли центральной части Грузии. Сведений о пострадавших и разрушениях нет.
Как сообщает национальный центр сейсмического мониторинга, подземные толчки зафиксировали в 09:54 по тбилисскому времени (08:54 мск) в 21 км к юго-западу от города Карели, близ села Левитана. Очаг землетрясения находился на глубине 10 км.
Как писал NEWS.ru, сейсмологи зафиксировали магнитные толчки магнитудой 5,1 в 63 километрах от польского города Зелёна-Гура. Очаг сейсмического события залегал на глубине двух километров, эпицентр находился в 63 километрах от Зелёна-Гура с населением почти 120 тысяч человек. Данные о разрушениях зданий и человеческих жертвах не поступали.
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В мире , Происшествия , Грузия
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